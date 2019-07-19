В Украине заработали "ВКонтакте", "Яндекс" и "Русская весна": что происходит

В Украине часть абонентов сети получили доступ к запрещенным ресурсам.

Провайдеры заявляют: это либо техническая ошибка, либо "особенный" браузер. Однако, как показывают исследования, далеко не все украинские предприниматели ограничивают доступ к пропагандистским ресурсам, попавшим в санкционный список.

OBOZREVATEL разобрался, кто нарушает указ СНБО, что грозит провайдерам и когда доступ к российским ресурсам могут официально возобновить.

Главное:

часть провайдеров оставили доступ к запрещенным ресурсам;

провайдеры заявляют, что выполняют все законные требования;

по техническим причинам доступ к запрещенным ресурсам провайдеры то восстанавливают, то отменяют.

Украинцы жалуются на российские сайты, а операторы открещиваются

Украинские провайдеры как минимум для части своих абонентов открыли доступ к некоторым запрещенным указом СНБО ресурсам. Об этом заявляют сами клиенты компаний. Украинцы могут попасть на сайты т.н. "ДНР" и "ЛНР", которые находятся под запретом, на российские социальные сети и пропагандистские медиа.

Среди провайдеров, на которых пожаловались абоненты, – компания "Воля". Там заявили, что якобы эта информация не соответствует действительности, а один из мелких провайдеров ограничил доступ только после публикации OBOZREVATEL.

При этом и часть читателей, и сотрудники OBOZREVATEL смогли, воспользовавшись услугами разных провайдеров, попасть на запрещенные ресурсы. К примеру, с помощью одного из мобильных операторов можно получить доступ к запрещенному ресурсу "Новоросс.инфо". При этом указанный сайт у одних клиентов открывается, а у других – нет.

Указ президента, который запрещает любым провайдерам предоставлять доступ к целому перечню ресурсов, вступил в действие еще в 2017-м и действует как минимум до мая 2020-го. Несмотря на это, по непонятным причинам некоторые операторы преждевременно открыли доступ.

К примеру, 19 июля один из провайдеров разблокировал почти все запрещенные в Украине ресурсы: ВК, Одноклассники, "Русская весна" и т.д. Еще вчера указанные сайты были недоступны. При этом "Кинопоиск" остался нерабочим.

В редакцию OBOZREVATEL обратились десятки украинцев, которые заметили доступ к Яндекс.Картам, сепаратистским ресурсам.

Мы обзвонили провайдеров и операторов, на которых поступили жалобы, однако все они опровергли снятие блокировки. К примеру, в Dream line кратко ответили: закон Украины выполняют, а в "Воле" предположили, что всему виной может быть браузер.

Указ об ограничении работы целого пула сайтов пятый президент Украины Петр Порошенко подписал еще 15 мая 2017-го. Несколько дней назад журналист Роман Реведжук заявил, что уже сейчас готовится указ об отмене блокировки российских социальных сетей. Однако официальное решение не принималось, ресурсы все еще под запретом, а операторам, которые нарушат правило, грозит наказание.

"По моей информации, сейчас готовится отмена решения СНБО о запрете в Украине российских социальных сетей… Мы можем вернуться в тот процесс, когда нам возобновят работу "Одноклассников" и "ВКонтакте". И далее будут кормить украинское общество, украинскую молодежь российской пропагандой", – отметил он.

Когда снимут блокировку

Большинство санкций против интернет-ресурсов и компаний, которыми ими владеют, будут действовать до мая 2020-го (это касается в том числе Одноклассников, Мейл.ру, ВК и др). После президент Владимир Зеленский и возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) примут решения, продолжать ли ограничения, или же не вводить новые санкции.

Главная причина решения СНБО – пропагандистская информация и сбор персональных данных украинцев, которая осуществлялась с помощью заблокированных ресурсов. А если речь идет о СМИ т.н. "ДНР и ЛНР", в них также присутствовали призывы к сепаратизму и оправдания преступлений, совершенных боевиками РФ.

Мнения о том, насколько эффективны санкции – расходятся. С одной стороны популярность российских ресурсов резко упала, с другой же – те, кто хочет пользоваться, к примеру, ВКонтакте, может это делать с помощью VPN и после ограничений. Также под санкции попали ресурсы, которые сложно обвинить в пропаганде или сборе персональных данных. Например, сайт "Кинопоиск", на котором размещены биографии актеров, описания фильмов, рецензии к кинопремьерам, рейтинги и т.п., также оказался под запретом.

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Снимут ли блокировку в следующем году – зависит от президента Владимира Зеленского. Защита от пропаганды – один из важных элементов безопасности страны. А сейчас, когда запрет еще действует, любой провайдер за нарушение правил рискует заплатить штраф.

Решение выполняют далеко не все провайдеры

Несколько месяцев назад "Лаборатория цифровой безопасности" проверила 70 провайдеров. Оказалось, 20 из них не блокируют даже половину из санкционного списка. В первую очередь ограничивают доступ к "ВКонтакте" и "Одноклассники", а вот менее известные ресурсы зачастую остаются доступными.

Установленный на смартфоне сервис, находясь в сети провайдера, автоматически проверял доступ к указанному перечню сайтов. В общей сложности проверили доступ к 264 сайтам.

Но проверили только 70 провайдеров. В то время как в Украине доступ к интернету обеспечивают около 5 тыс. провайдеров! Некоторые из них принципиально отказываются от ограничений. Мол, постановление СНБО обязательно для государственных органов, а частный бизнес готов выполнять исключительно законы.

Юрист Александр Плахотник с таким утверждением соглашается. Однако добавляет, что сам указ ввел в действие президент. А уже его распоряжения обязательны для выполнения на всей территории страны. Соответственно, провайдер, который отказывается ограничивать доступ, может понести административную ответственность. Речь идет о штрафе в размере до 3,4 тыс. грн.

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