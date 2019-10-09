В Украине запустят новые деньги: как они будут выглядеть

Национальный банк Украины в среду, 9 октября, выпустит новую памятную монету номиналом 2 гривны.

Она посвящена 150 летию художника, основоположника реалистического направления в западноукраинской живописи, искусствоведа и литературного критика – Ивана Ивановича Труша. Об этом сообщили на сайте Нацбанка.

Новые деньги будут изготовлены из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).

"На аверсе ("лицевой" стороне) монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, справа от которого – надписи: УКРАИНА/2/ ГРИВНЫ/2019; стилизованное изображение фрагмента картины Ивана Труша "Трембитари"; справа: факсимиле художника и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (внизу)", – сообщили в Нацбанке.

НБУ

На реверсе монеты на зеркальном фоне палитры с кистями изображено: портрет Ивана Труша, слева от которого надписи - ИВАН/1869-1941/ТРУШ.

Всего будет выпущено 35 тысяч таких памятных монет. В отличие от других "коллекционных" денег, цена этих на сайте НБУ соответствует номиналу.

Новая монета НБУ

Новая монета НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году в оборот запустят монету номиналом в 5 грн, а в 2020-м – 10 грн. При этом за несколько лет бумажные купюры 1 и 2 грн полностью выведут.

Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года ведет в оборот купюру нового номинала — 1000 гривен.Причиной такого решения Нацбанк назвал потребность украинцев. На лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

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