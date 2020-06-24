В Украине запустят круглосуточный весовой контроль на дорогах под надзором СБУ
На дорогах Украины в ближайшее время начнут работу 40 стационарных комплексов для взвешивания грузовиков. Предполагается, что контроль будет круглосуточным.
На них будут дежурить инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией, а также под контролем СБУ. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщили на сайте министерства.
"Наша цель – осуществлять этот контроль круглосуточно. 5 комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов будут работать на дорогах Украины", – сказал Криклий.
В Кабмине собираются привлечь к весовому контролю представителей местных органов власти.
В министерстве добавили, что до конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплексы автоматического контроля Weigh-in-Motion ( "Взвешивание в движении").
На их базе также хотят запустить систему автоматического взыскания штрафов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня Президент Украины Владимир Зеленский обратился к дальнобойщиков и назвал "засранцами" тех, кто ездит с перегрузкой и разрушает дороги.
Утром в среду, 20 мая, грузовик разрушил пролет моста через Алексеевский залив возле Никополя. Заезд на этот мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 тонн, а вес фуры – около 35 тонн.