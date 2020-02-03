В Украине запустили дешевые кредиты для бизнеса: Милованов сказал, кому могут не дать

В Украина начала работать программа дешевых кредитов для мелкого бизнеса, которые дают под 5%, 7% и 9%.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в понедельник, 3 февраля, в эфире "Сніданку з 1+1". По его словам, государство не будет регулировать проценты по кредитам в банках, а будет компенсировать им разницу, чтобы предприниматель в результате выплачивал меньше (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Главное идея, что государство входит и компенсирует часть кредитной ставки для банков, чтобы реальная ставка, которую платит предприниматель, была 5-7-9%. На сегодня это только государственные банки, но в ближайшее время будут присоединяться и частные", – сказал Милованов.

Милованов пояснил, что банки сами решают, кому давать кредиты. В свою очередь, государство будет проверять, выполнил ли предприниматель все условия программы.

"То есть например, если человек подает заявку и хочет купить себе "Мерседес" и ездить на нем, то это не подпадает под программу. А если человек хочет, например, купить себе аппаратуру, камеры, чтобы начать заниматься творчеством, писать и продавать видео, тогда это подлежит", – отметил Милованов.

Кредиты для бизнеса

Министр также добавил, что человек должен показать бизнес-план, чтобы объяснить, каким образом основные средства будут генерироваться и приносить доход для компании.

"На самом деле у каждого банка могут быть свои условия. Общей формы от государства не будет. Это банк дает анкеты и документы и общаетесь вы с банком и заполняете документы. Тех людей, кому банк отказал, программа может отправлять по их желанию на обучение. Бесплатное обучение, часть которого будет проходить оффлайн (шесть недель) и также будет онлайн", – сказал министр экономики.

Нерешенным пока остается вопрос, будут ли дешевые кредиты выдаваться самозанятым гражданам (к примеру, адвокатам или нотариусам). По словам Милованова, государство стремится давать деньги на основные средства (проще говоря – на материальные орудия труда). Но если, к примеру, нотариус скажет, что деньги нужны для аренды здания, чтобы он мог работать эффективно, то, возможно, он их получит.

Министр сказал, что эффективность программы будет оцениваться и в ней также возможно внесение изменений в будущем.

Детальнее об условиях

Ранее в Украине обещали начать выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса под следующие проценты:

5% годовых при выручке до 25 млн, если создается минимум два рабочих места;

7%, если бизнес приносит до 25 млн прибыли и не создает рабочие места (но за каждого нового работника ставку уменьшат на 0,5%);

9%, если бизнес уже запущен и приносит от 25 до 50 млн прибыли.

Также, по условиям программы, сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Дешевые кредиты

Как сообщал OBOZREVATEL:

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