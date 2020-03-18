В Украине запустили бесплатный онлайн-курс о дизайне и программу трудоустройства

В 2019 году в Украине запустилась образовательная платформа для специалистов креативных индустрий — Creative Practice.

Образовательная платформа включает:

образовательные продукты (курсы, отдельные лекции и специальные форматы),

онлайн-платформу для обучения,

систему профилей студентов,

систему сертификации,

программу помощи в трудоустройстве.

До 21 марта открыта регистрация на бесплатный курс Creative Practice "Основы дизайна"

Это уже будет второй поток. Его программа посвящена графическому дизайну, веб-дизайну и UI/UX-дизайну. Особенностью курса является унифицированная и согласованная партнёрами программа, основанная на реальных практиках и методах работы.

Курс проходит исключительно в онлайн-формате и планирует длиться 2,5 месяца.

Выпускники курсов будут автоматически попадать в списки кадрового резерва партнёров организаторов.

Проект создаётся группой украинских креативных компаний на основе реальных практик и знаний особенностей работы. На текущий момент в рабочую группу входят Aimbulance, Arena Media Expert, Deco.agency, dl.agency, Element Agency, Enjoy, Gagarin Studio, Galagan, Grape, Havas Kyiv Design, Hexagon Agency, Kyiv Signals, League Design Agency, MADCATS, MEX a member of Havas, Michurin, New Strategies Group, POPEL Agency, POSTMEN, Sasquatch Digital, Skykillers, TS/D Agency, UAMASTER, Vertigo, Vintage Web Production, Wideworks, список партнёров расширяется.

Узнать больше о проекте Creative Practice тут. Если вы хотите присоединиться, напишите сюда.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!