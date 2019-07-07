В Украине запретят некоторые сигареты: детали

В Украине Минздрав предлагает запретить часть сигарет. Соответствующий законопроект опубликован на сайте ведомства.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Украина взяла на себя обязательства выполнить Директиву ЕС, которая касается не только размера акцизов, но и правил работы табачного рынка. Министерство здравоохранения разработало законопроект, который ограничит табачников. Во-первых, они должны будут адаптировать пачки под новые требования. Во-вторых, часть сигарет им просто запретят продавать.

Какие сигареты запретят:

сигареты, в которых больше 1 мг никотина, 10 мл смолы;

жевательный табак;

сигареты, где на пачках нет предупреждения о вреде;

табак для самокруток с "характерным запахом";

сигареты с добавками (витаминами или чем-либо, что якобы уменьшает риск для здоровья или создает ложное впечатление о действии табака);

табачных изделий с использованием на их упаковке или на самих табачных изделиях любых элементов или признаков (тексты, символы, названия, торговые марки, образные или другие признаки).

Ежегодно в мире от употребления табака, по оценкам ВОЗ, погибает около 7 млн человек. Глобальный опрос о потреблении табака в Украине (GATS) показал, что в настоящее время 22,8% взрослого населения курят сигареты (39,7% среди мужчин и 8,8% среди женщин).

Как ранее писал OBOZREVATEL австралийские и индийские специалисты выяснили, что системы нагревания табака без горения также токсичны для легких, как и обычные сигареты.

Отметим, в большинстве стране ЕС пачка сигарет обходится в 5 евро (около 150 грн), а в Украине – около 35 грн. Главная причина такой разницы – налоговая нагрузка. В этом году она составляет 1011,35 грн на 1000 сигарет. То есть примерно 20 грн на каждую пачку. Это на 4,7 грн больше, чем в прошлом году.

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