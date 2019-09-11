В Украине запретят названия "шампанское" и "коньяк": чего ждать и кому это может навредить

В Украине запретят использовать названия продуктов с географическими названиями вроде "шампанское" или "коньяк".

Законопроект №1065 с таким предложением Верховная Рада в среду, 11 сентября, приняла в первом чтении и за основу. Его поддержали 310 народных депутатов (чтобы увидеть результаты голосования, доскролльте до конца странцицы).

Как объяснил перед голосованием нардеп Сергей Бабак, принять этот закон Украину обязывает соглашение об ассоциации с ЕС и международное законодательство о защите интеллектуальной собственности.

После принятия этого законопроекта украинским производителям будет запрещено использовать названия вроде "украинские шампанское" или "коньяк". На этикетках можно будет писать "шампанское", только если виноград вырастили в Шампани (винодельческий регион во Франции). Это же касается и других продуктов и напитков, название которых произошло от названия географических пунктов.

По словам одного из авторов законопроекта Роксоланы Подласой, в случае с шампанским украинские производители будут называть свои вина игристыми.

В свою очередь украинские названия-бренды получат правовую защиту в Европейском Союзе. Их перечень сейчас формируется. В него собираются внести гуцульскую овечью брынзу, мелитопольскую черешню, закарпатское вино, карпатский мед.

Впрочем, некоторые депутаты считают, что если принять закон без "противовесов", он может навредить украинским производителям.

"Винницкое сало массово не продется в Шампани и не сильно пострадает от этого законопроекта. А вот наши производители шампанского и коньяка пострадают. Поэтому я прошу правительство обратить внимание на поддержку отечественной пищевой и спиртовой промышленности, которые на самом деле будут нести убытки. Убытки будут неминуемы. Поэтому нужна программа специальной поддержки", – сказал в Раде нардеп Николай Княжицкий.

Голосование за "шампанский" закон

Также депутаты проголосовали за то, чтобы дальше законопроект готовили по сокращенному сроку.

Шампанское и коньяк - Рада приняла закон

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур, которые таким образом повреждают украинские дороги.

Верховная Рада Украины в среду, 11 сентября, приняла правки к закону о приватизации и ликвидировала Спецкомиссию по вопросам приватизации. Ее существование в ВР противоречило Конституции.

А 10 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроекты №1073 и №1053. Их приняли в первом чтении и за основу. Согласно документам, покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его вовсе не дадут, смогут получить вознаграждение. А у продавцов появится возможность при регистрации оплаты использовать смартфоны.

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