В Украине запретят часть сигарет, а продавать будут не всем совершеннолетним: что приготовили в Раде

Украинцы младше 21 года не смогут легально купить сигареты, на всех пачках разместят страшные картинки, а часть табачных изделий вовсе запретят. Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №2813, который 30 января презентовали украинские нардепы.

Среди авторов документа – нардепы от "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ. Подробнее о том, как и что предлагают изменить парламентарии, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главные новшества:

продавать сигареты и любые устройства для курения будут с 21 года (сейчас с 18 лет);

часть сигарет (с ароматизаторами) вовсе запретят;

рекламы сигарет в интернете не будет;

в супермаркетах запретят делать "привлекательными" табачные прилавки. Они будут без подсветки, рекламных баннеров, фотографий и т.п;

список мест, в которых запрещено курить, расширят. Например, в него включат офисы и вокзалы.

Что и зачем хотят изменить

Депутаты поставили перед собой масштабную и пафосную цель – сократить до нуля количество курильщиков среди несовершеннолетних, рассказывает глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Для этого курения хотят сделать максимально непривлекательным: пачки с устрашающими картинками, запрет на рекламу, запрет "вкусных" сигарет со вкусом фруктов или ментола.

"Этот законопроект полностью соответствует последним директивам Европейской комиссии. Мы надеемся, что нас поддержит и общество, и медиа. Когда начнут говорить, что это лишит рабочих мест табачные компании, или бюджет будет терять, надеюсь, что медиа нас поддержат", – прокомментировал один из авторов законопроекта Радуцкий.

При этом основной автор – нардеп Лада Булах. Она уже продолжительное время борется с курением. "Табачная индустрия обогнала существующие нормы. Сейчас в переходах, торговых центрах, могут просто без препятствий дети купить электронные сигареты. Этот закон запретит это делать", – пояснила Булах.

К примеру, так выглядит прилавок с сигаретами практически в любой стране ЕС:

Сигареты в ЕС DW

А так выглядят сигаретные прилавки в Украине:

Сигареты в Украине

Итак, если предложения группы депутатов поддержат, то уже вскоре все пачки сделают неприятным оливковым цветом, большую часть пачки займет изображение – пораженные органы, больные новорожденные и т.п.

Как пояснил Радуцкий, на данный момент документ только прошел регистрацию. Следующий шаг – предложение должны рассмотреть в его комитете, а потом вынести в зал. Уже в этом году есть все шансы на то, что законопроект станет законом.

"За" и "против"

Ежегодно в мире от употребления табака, по оценкам ВОЗ, погибает около 7 млн человек. Глобальный опрос о потреблении табака в Украине (GATS) показал, что в настоящее время 22,8% взрослого населения курят сигареты (39,7% среди мужчин и 8,8% среди женщин). В Украине из-за последствий курения умирает 85 тысяч человек ежегодно.

И даже налоги, которые платят табачные компании, не компенсируют потери. Мол, один доллар в бюджет от производителей сигарет приводит к проблемам на пять долларов (приходится больше тратить на здравоохранения, сокращается число работоспособных). Такие оценки озвучил нардеп Владимир Крейденко.

С другой стороны – уже несколько лет в Украине сокращаются налоговые отчисления от табачных компаний. Это приводит к невыполнению общего бюджета страны. И это проблему можно решить, например, сократив объемы контрабанды на границе, можно получить сотни миллиардов гривен. К примеру, в позапрошлом году бюджет недополучил около $4 млрд (данные МВД).

Учитывая, что законопроект поддержали сразу три три фракции Рады, в том числе и "Слуга народа", шансы на принятие документа достаточно высокие. И тогда уже в следующем году украинским курильщикам придется столкнуться с новыми правилами.

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