В Украине закрыли банк: кто потеряет депозит

В Украине закрыли банк "Гефест". Вкладчики, которые имели депозиты на сумму от 200 тыс. грн, часть своих депозитов потеряли.

Об этом заявили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Ликвидация банка завершилась 26 июля. По информации ФГВФЛ, требования кредиторов к банку, которые были недовольны из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования как ликвидатора ПАО "Коммерческий банк "Гефест" прекращены.

Национальный банк Украины

Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020-м закроют как минимум четыре банка. Процедуру ликвидации к апрелю следующего года завершат в отношении банков "Софийский", Укрбизнесбанк, "Петрокоммерц-Украина" и Укринбанк.

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