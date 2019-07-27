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В Украине закрыли банк: кто потеряет депозит

3.8т Читать материал на украинском

В Украине закрыли банк "Гефест". Вкладчики, которые имели депозиты на сумму от 200 тыс. грн, часть своих депозитов потеряли.

Об этом заявили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Ликвидация банка завершилась 26 июля. По информации ФГВФЛ, требования кредиторов к банку, которые были недовольны из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования как ликвидатора ПАО "Коммерческий банк "Гефест" прекращены.

Национальный банк Украины

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Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020-м закроют как минимум четыре банка. Процедуру ликвидации к апрелю следующего года завершат в отношении банков "Софийский", Укрбизнесбанк, "Петрокоммерц-Украина" и Укринбанк.

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Тема
Банковская система
Место
Украина
Теги
банк НБУ
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
На Украине закрыли банк, это не удивительно если банк этот некто не знает
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ещё немного и банковской системы в Украине не будет
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Пигин Макс
Пигин Макс
Наши поздравления!
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