С конца декабря 2019 года, когда в Украине началась борьба с нелегальными заправками, было закрыто 700 из 900 заправочных комплексов, в работе которых нашли нарушения.

Об этом сказал глава Госналоговой службы Сергей Верланов в интервью РБК-Украина. "Объемы продаж горюче-смазочных материалов по сети АЗК выросли на 6-8%. Это обеспечит около миллиарда гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет", – сказал Верланов.

Он сообщил, что также ГНС борется с "теневым" рынком табака. "С нового года все производители табачных изделий обслуживаются в Офисе крупных плательщиков налогов. О необходимости этого решения говорилось предыдущие четыре года, и только наша команда смогла сделать этот шаг, ведь эта проблема была предметом обсуждения на международном уровне. Во-вторых, мы видим выравнивание платежей со стороны всех участников рынка и улучшения фискальных результатов от администрирования этой отрасли", – сказал Верланов.

Он добавил, что недавно на сайте налоговой запущен электронный сервис "Поиск акцизной марки". За несколько недель сервисом воспользовались более 10 тысяч граждан.

"Кроме того, на минувшей неделе Кабмин утвердил систему электронной акцизной марки для алкогольных изделий. Это – первый большой шаг в направлении полностью электронной марки, к введению которой мы движемся шаг за шагом. Она будет с QR-кодом, поэтому автоматически погашаться в момент продажи во время сканирования на кассе. Таким образом, мы будем видеть баланс реализованной и нереализованной продукции в местах продаж", – объяснил руководитель налоговой.

Бензин в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате налога на добавленную стоимость, а именно постановление №1165.

Ранее Верланов сообщил о результатах возмещения НДС в 2019 году. Налогоплательщикам возместили 151,9 грн НДС.

Глава ГНС Сергей Верланов сообщил, что для того, чтобы сделать работу спиртовой отрасли Украины прозрачной, Госналоговой службе пришлось полностью заменить своих представителей на акцизных постах, ввести их ротацию и установить камеры.

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