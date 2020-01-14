В Украине введут жесткое ограничение для любителей азартных игр: что решили в "Слуге народа"

В Украине до 21 года поднимут возраст, с которого разрешается играть в азартные игры. Также на законодательном уровне игорному бизнесу запретят работать под видом государственных лотерей.
Об этом заявили в партии "Слуга народа" в Facebook. До недавнего запрета Кабмина заведения с игровыми автоматами прикрывались договорами перепоручения на распространение государственных лотерей.
Там сообщили, что Налоговый комитет ВР рекомендовал Раде поддержать законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в первом чтении. "Во-первых, мы предлагаем увеличить возраст игроков от 18 лет до 21 года. Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы", – сказал глава комитета Даниил Гетманцев.
Он отметил, что ко второму чтению законопроект будет улучшен депутатскими правками.
Легализация казино в Украине
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 декабря Кабинет министров принял постановление о начале масштабной борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине.
Министр МВД Арсен Аваков приказал закрыть все игорные заведения Украины до 16:00 пятницы, 20 декабря.
Президент Владимир Зеленский заявил, что власти закрывают залы из-за провального голосования в Верховной Раде за легализацию игорного бизнеса.
Корреспондент ObozTV провел собственное расследование и выяснил, что к вечеру пятницы закрылись далеко не все игорные учреждения Киева.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что 2020-й год станет годом детенизации украинской экономики.
В Украине на месте ранее закрытых незаконных точек игорного бизнеса открывают караоке и онлайн-казино "Simple Games".
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