В Украине введут жесткое ограничение для любителей азартных игр: что решили в "Слуге народа"

В Украине до 21 года поднимут возраст, с которого разрешается играть в азартные игры. Также на законодательном уровне игорному бизнесу запретят работать под видом государственных лотерей.

Об этом заявили в партии "Слуга народа" в Facebook. До недавнего запрета Кабмина заведения с игровыми автоматами прикрывались договорами перепоручения на распространение государственных лотерей.

Там сообщили, что Налоговый комитет ВР рекомендовал Раде поддержать законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в первом чтении. "Во-первых, мы предлагаем увеличить возраст игроков от 18 лет до 21 года. Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы", – сказал глава комитета Даниил Гетманцев.

Он отметил, что ко второму чтению законопроект будет улучшен депутатскими правками.

Легализация казино в Украине

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