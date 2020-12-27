В Украине за незаконную добычу песка выписали штрафов на 640 млн грн

Юрий Сергиенко Рынки и компании 18:49, 27.12.2020

Государственная экологическая инспекция Украины выписала штрафов почти на 640 миллионов гривен за вред окружающей среде в основном из-за незаконной добычи песка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Андрей Мальований. Он уточнил, что самым крупным стало нарушение в Харьковской области.

Отмечается, что самовольной добычей песка занималось фермерское хозяйство "Черкашино". Госэкоинспекция насчитала 612,2 млн грн убытков.

Также еще один факт незаконной добычи песка зафиксирован в Ривненской области – сумма убытков составила 24,3 млн грн.

По указанным эпизодам ведомство направило материалы в следственные управления Национальной полиции в Ривненской и Харьковской областях.

Мальованый подчеркнул, что всего с 18 по 24 декабря было проведено 529 проверок и составлено 549 административных протоколов на нарушителей. А общая сумма убытков составила 639,7 млн грн.

Facebook Андрея Мальованого.

Как сообщал OBOZREVATEL, активисты в Киевской области предотвратили незаконную добычу песка в селе Стайки Кагарлицкого района Киевской области.

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Экономика Рынки и компании

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