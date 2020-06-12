В Украине за год подорожала водка, вино и сигареты
В Украине за последний год существенно подорожали сигареты – цена выросла на 20-30%. Также на 8% (с 16,30 грн до 17,61 грн за бутылку) подорожало пиво.
А вот цены на водку и вина отечественного производства выросли не так сильно. Об этом свидетельствуют данные за май 2020 года, опубликованные на сайте Государственной службы статистики в пятницу, 12 июня.
Как изменились цены на алкоголь
Водка, 0,5 л
В мае 2019 года стоила 91,53 грн, в мае 2020 года – 92,23 грн. Цена выросла на 0,76%.
Вина столовые отечественные, 0,75 л
В мае 2019 года стоили 65,47 грн, в мае 2020 года – 67,08 грн. Цена выросла на 2,46%.
Пиво отечественных марок, 0,5 л
В мае 2019 года стоило 16,30 грн, в мае 2020 года – 17,61 грн. Цена выросла на 8%.
Как изменились цены на сигареты
Сигареты с фильтром отечественных марок, пачка (20 шт)
В мае 2019 года стоили 31,48 грн, в мае 2020 года – 39,45 грн. Цена выросла на 25,32%.
Сигареты с фильтром медиум класса
В мае 2019 года стоили 36,59 грн, в мае 2020 года – 44,28 грн. Цена выросла на 21,02%.
Сигареты с фильтром премиум класса
В мае 2019 года стоили 43,04 грн, в мае 2020 года – 51,57 грн. Цена выросла на 19,82%.
Сигареты без фильтра
В мае 2019года стоили 27,25 грн, в мае 2020 года – 35,44 грн. Цена выросла на 30,06%.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин хочет ввести побутылочный учет алкогольной продукции при ее производстве и продаже – чтобы побороть подделку и контрабанду. Но внедрение системы может повысить цены на такие напитки.