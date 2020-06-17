В Украине за долги по коммуналке хотят забирать зарплаты и штрафовать: что задумали 'слуги народа'

В Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество. Соответствующее нововведение предусмотрено законопроектом №3613. Авторы документа –"слуги народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.

О том, как будет работать новшество и как это повлияет на украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что и как изменят

За долги смогут забирать имущество. В новом законопроекте предлагают разрешить судам взыскивать любое имущество должника, если размер долга превышает установленную "норму". Последнюю своим постановление должен утвердить Кабмин.

Что это значит? Как рассказывает OBOZREVATEL юрист Александр Плахотник, сейчас для того, чтобы взыскать в счет долга квартиру, размер долга должен составлять минимум 20 минималок (94,4 тыс. грн). По новому закону, эту норму могут пересмотреть в любую из сторон.

"Мне кажется, сейчас законодательство слишком мягкое. В меморандуме с МВФ мы взяли на себя обязательство усовершенствовать систему взыскания долгов. Нигде в мире невозможно, чтобы человек пользовался отоплением, но вообще за него не платил", – рассказывает Плахотник.

"Нигде в мире невозможно, чтобы человек пользовался отоплением, но вообще за него не платил", – рассказывает Плахотник.

Коммунальные услуги во время карантина

За долги могут забрать часть зарплаты и наложить штраф. Сейчас по решению исполнителя у украинцев могут забрать забрать в счет долга часть зарплаты, а если новый документ поддержит парламент, то арестовывать доход смогут и за долги по коммуналке. С официальной зарплаты могут забирать 50% в счет погашение долга.

"Обращение взыскания на заработную плату не препятствует обращению взыскания на имущество должника, если существует непогашенная задолженность, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца по уплате алиментов и превышение установленной Кабинетом Министров Украины общей суммы задолженности по жилищно-коммунальным услугам", – говорится в документе.

Кроме того, согласно документу, дополнительно за долги по коммуналке придется платить штрафы (сейчас, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, есть только небольшая пеня).

если долг больше года – штраф в размере 20%

если долг от двух лет – штраф в 30%

долг от трех лет и больше – штраф в 50%

К примеру, если вы три месяца подряд не платите за коммуналку и отказываетесь подписывать договор реструктуризации, будьте готовы, что у вас могут арестовать часть зарплаты, забрать жилье в счет долга.

Новшества вступят в силу (если их поддержат парламентарии) уже с 1 октября. С этого числа любой долг подлежит реструктуризации. Проще говоря, с коммунальным предприятием придется договариваться, как долго и какими частями возвращать деньги. Если не сможете договориться – готовьтесь к наказанию.

Долги за коммуналку достигли рекордных значений

Украинцы задолжали за коммуналку 63,1 млрд грн. За поставку и распределение газа мы должны 25,6 млрд, долг за электроэнергию достиг 5,9 млрд, за центральное отопление и горячую воду – 20,5 млрд, за воду – 5,3 млрд, а за содержание домов и придомовой территории – 4,9 млрд грн.

И профильные эксперты, и народные депутаты соглашаются: ситуацию нужно исправлять. Мол, не может быть такого, что на должника никак нельзя повлиять. С другой стороны, любое подобное предложение вызывает бурную реакцию: и политики, и активисты яро противятся подобным решениям.

Что еще изменят?

В Украине до 1 мая 2020 года каждый потребитель коммунальных услуг должен был выбрать модель отношений с поставщиками. "Каждый собственник многоквартирного дома должен был заключить договор в бумажном виде. Люди не хотели быть инициаторами этого самостоятельно. На 1 мая 2020 года очень мало было договоров", – поясняет нардеп от "Слуги народа" Евгений Пивоваров.

Согласно новым правилам, договор будут заключать автоматически, а его условия обязаны размещать на сайте поставщика.

Еще одна важная норма – в домах, которые пользуются автономным отоплением, смогут индивидуально назначать тариф на тепло. С такой позицией не согласны сотрудники научно-экспертного управления Рады. Мол, если тарифы не регулировать, то их могут безосновательно завышать.

"Неприемлемым, на наш взгляд, является предложение законопроекта о дополнении ст. 21 Закона новой ч. 6, в которой предлагается следующее: "Тарифы на коммунальные услуги по снабжению тепловой энергии, вырабатываемой предприятием с помощью систем автономного теплоснабжения, определяются и устанавливаются отдельно для каждого многоквартирного дома".....Определение тарифов для каждого многоквартирного дома, оборудованного системой автономного теплоснабжения, по нашему мнению, приведет к экономически необоснованным тарифам", – говорится в выводах к законопроекту.

Еще одна техническая правка – внутренние газовые коммуникации должны будут обслуживаться предприятиями-поставщиками.