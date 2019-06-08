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/Рынки и компании

В Украине взлетят цены на алкоголь: сколько будет стоить бутылка, вина и водки

1.2тЧитать материал на украинском

В Украине минимальные цены на водку повысят на 10,7%, виски, ром и джин вырастут в цене на 7,3%, коньяк на 9,1-9,5%, а вино – 7,4-10,2%.

Об этом говорится в проекте решения Минэкономразвития. Цены вырастут как на суррогат, так и на легальные напитки. В результате "теневая" продукция потеряет свое конкурентное преимущество в цене.

Сколько будет стоить бутылка (0,5 л):

  • Бутылка водки: с 89,4 до 98,92 грн;

  • Вино: с 42 до 46 грн;

  • Коньяк: с 151,66 до 156,6 грн;

  • Виски: с 179 до 191,5 грн.

Цены на алкоголь

Цены на алкоголь

pexels.com

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Решение о повышении цен не коснется напитков, которые и сейчас стоят больше "минимума". "Принятие и реализация проекта постановления обеспечит приведение размера минимальных цен на алкогольные напитки в соответствие с нормами законодательства; защитит потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и приведет к уменьшению доли теневой экономики", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в правительстве уже предупреждали о росте цен на алкогольную продукцию.

Причиной стал тот факт, что минимальные цены на алкоголь давно на пересчитывали. С этого момента увеличили ставки акцизного налога, подорожал спирт, тара, выросли зарплаты.

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Тема
Рост цен в Украине
Место
Украина
Теги
алкогольцены
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леня зе
леня зе
даешь европейские цены.украина-цэ европа
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