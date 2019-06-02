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МирСпорт

/Рынки и компании

В Украине взлетели цены на продукты питания: что происходит и чего ждать

1.3тЧитать материал на украинском

Эксперт подсчитала во сколько украинцу летом 2019 года обойдется продуктовый набор из пяти традиционных блюд: борщ, бутерброд с салом, овощной салат, вареники с грибами и картошкой, компот.

Специалист Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко сообщила, что за год обед подорожал на 11%, несмотря на то, что сало подешевело, передает "Сегодня".

Эксперт отметила, что, как год назад, больше всего подорожал борщовый набор. За год цена на капусту подскочила на 43,1%, картофель — на 78%, морковь — на 12%, свеклу — на 62,3%, лук — на 146%, за весну капуста подорожала на 37,7%, картофель — на 80,75%, морковь — на 91,77%, а свекла — на 107,93%.

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Самым дорогим блюдом остается украинский борщ — 10,11 грн, — который три месяца назад можно было приготовить на 1 грн (или на на 9,7%) дешевле. Еще одно традиционное блюдо — вареники — выросло в цене за весну на 8,5%, теперь они стоят почти 7 грн. Среди ингредиентов, помимо картофеля, также подорожали мука (+10,4%) и грибы (+1,5%).

Однако подешевели овощи – огурцы и помидоры, которые в среднем обходятся в 24 грн/кг и 37 грн/кг. Подсолнечное масло также подешевело до 33,93 грн. Также снизились цены на куриные яйца, до 22,4 грн.

Цены на продукты

Цены на продукты

"Сегодня"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ранние овощи в мае 2019 года появились на рынках на 10 дней раньше, чем в прошлом, что привело к их удешевлению.

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Место
Украина
Теги
продуктыценыеда
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Макарский Александр
Макарский Александр
Скотыняки жовто-блакитные,за це стрыбал майдан и сгинула небесна сотня?
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Решетников Александр
Решетников Александр
Ну не знаю.. Пришел вчера на шашлык шурин с семьей, сожрали всего лосося, выпили весь бренди а шашлыки забрали домой.. "бутерброд с салом"?.. Ха-ха-ха..
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
свиньи жрите мивину, это ваше будущее
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