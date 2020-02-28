В Украине взлетел госдолг: как Кабмин Гончарука привел к провалу

В Украине после снижения уровня госдолга с 2018-го по 2019 год, уже при новом Кабмине, отметка достигла рекордного значения. На 2020-й это 2 трлн 364 млрд (или $96,4 млрд по актуальному курсу доллара).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В 2019-м госдолг составил $84,4 млрд (или 1 трлн 998 млрд грн). То есть в валютном эквиваленте цифра выросла на 14,2%! Кроме того, Минфин в 2019-м выпустил и продал рекордное количество спекулятивных облигаций внутреннего госзайма.

Реальная процентная ставка по ним достигала 33-36%. Так, иностранцы продавали доллары при курсе 27-27,7 грн/$ и покупали на них гривню для покупки ОВГЗ, а государство возвращает деньги за ОВГЗ при курсе в 24,5-25 грн/$.

Это привело к резкому падению курса доллара в Украине. В результате уменьшились валютные выручки экспортеров, таможенные поступления в бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

Украине в 2020 году предстоит выплатить по государственному долгу 400 миллиардов гривен.

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