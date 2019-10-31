Главная Новости
31 октября • обновлено в 10:48
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Украине выросла средняя зарплата: кому стали платить лучше всех

749 Читать материал на украинском

В сентябре 2019-го в Украине вырос размер средней зарплаты – на 150 грн по сравнению с августом. А темпы прироста зарплат оказались выше почти в 2,5 раза, чем темпы роста цен.

Согласно отчетам Госстата, средний украинский работник стал получать 10687 грн. Об этом говорится в публикации "Сегодня". Это на 18,2% больше, чем было в сентябре 2018 года, при инфляции сентябрь к сентябрю 7,5%.

Где платят больше всего

Самым богатым регионом ожидаемо оказался Киев – средняя зарплата тут 15626 грн. Больше среднего по стране можно зарабатывать лишь в трех областях из 24-х: Донецкой, где работникам платят 11907 грн/мес. (+11,4% к средней по стране зарплате), Киевской – 11166 грн (+4,5%) и Днепропетровской – 11078 (+3,7%).

"Ближе всего к среднему уровню Полтавская область – 10501 грн (98,3% от среднего) и Запорожская область – 10497 грн (98,2%). Остальные же регионы до этой отметки недотягивают от 5% до 20%. Меньше всего платят в Черновицкой области – 8338 грн, или 78% от среднего по стране, Херсонской – 8352 грн (78,2%) и Тернопольской – 8441 (79%)", – отмечают в материале.

Новости
Новая реформа: в Кабмине предлагают снизить часть зарплат

Разбивка по профессиям говорит, что лучше всего труд оплачивается у финансистов – 17929 грн, в IT-сфере – 17072 грн и в госуправлении и обороне – 15140 грн. Самые низкие зарплаты в отельном бизнесе и общепите – 6784 грн, здравоохранении – 6916 грн и образовании (8439 грн).

Но не стоит думать, что ниже учительских зарплат ничего нет. Так, выпуская одежду, обувь и текстиль удастся в среднем заработать не более 7531 грн/мес. Работникам водоканалов, ассенизаторам и переработчикам отходов платят в среднем 8513 грн, деревообработчикам, производителям бумаги и полиграфистам – 9460 грн.

"За год зарплаты выросли очень неравномерно: у обувщиков и текстильщиков темпы повышения самые низкие – на 8,2% (уровень инфляции), у нефтепереработчиков – самые высокие, на 35,1%", – сказано в публикации.

Подсчитали не всех

Экономисты обращают внимание на то, что государство о зарплатах своих граждан имеет весьма приблизительные данные. Так, по словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, статистика хорошо учитывает заработки бюджетников (так как им платят официально) и зарплаты на крупных и средних промышленных производствах, где выплаты также в основном белые. А вот в других сферах – тот же общепит, отельный бизнес, сельское хозяйство, строительство, розничная торговля – картина далека от статистической.

Например, на стройке более половины заработанного рабочим платят в конвертах, на рынках – реализаторам начисляют "для налоговой" от 25% до 50% минимальной зарплаты как за неполный рабочий день и т. д. Не секрет, что официанты, горничные получают нигде не учитываемые чаевые.

"Госстатистика, по их разъяснению, учитывает только тех, кто официально отработал не менее половины месяца и совсем не берет в расчет предприятия с численностью работников менее 10 человек. Вот и выходит, что заработки примерно 30% работников, даже тех, кто оформлен, но трудится в маленькой фирме, не учитываются в общей картине. А они могут быть как намного ниже средних, так и намного выше", – сказал Охрименко.

Учителям платят меньше, чем другим

Учителям платят меньше, чем другим

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года средняя заработная плата в Украине составила 10687 гривень, что всего на 3 доллара меньше рекорда, установленного в декабре 2013 года.

В июле-2019 средняя зарплата составила 10971 гривен и установила новый гривневый максимум, а также максимум с 2013 года в долларовом эквиваленте.

В августе 2019 года средняя зарплата составила 10,5 тыс. грн. Таким образом она с начала года выросла на 17,38%.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Зарплаты в Украине Зарплаты в конвертах
Персона
Александр Охрименко
Место
Украина
Тег
Государственная служба статистики Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Часиков IGOist
Часиков IGOist
Вы не учитывайте зарплаты чиновников, судей и т.д. Вот тогда и будет реальная цифра. А то берут зарплату депутата и дворника и средняя 12000 получается
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel