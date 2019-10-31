В Украине выросла средняя зарплата: кому стали платить лучше всех

В сентябре 2019-го в Украине вырос размер средней зарплаты – на 150 грн по сравнению с августом. А темпы прироста зарплат оказались выше почти в 2,5 раза, чем темпы роста цен.

Согласно отчетам Госстата, средний украинский работник стал получать 10687 грн. Об этом говорится в публикации "Сегодня". Это на 18,2% больше, чем было в сентябре 2018 года, при инфляции сентябрь к сентябрю 7,5%.

Где платят больше всего

Самым богатым регионом ожидаемо оказался Киев – средняя зарплата тут 15626 грн. Больше среднего по стране можно зарабатывать лишь в трех областях из 24-х: Донецкой, где работникам платят 11907 грн/мес. (+11,4% к средней по стране зарплате), Киевской – 11166 грн (+4,5%) и Днепропетровской – 11078 (+3,7%).

"Ближе всего к среднему уровню Полтавская область – 10501 грн (98,3% от среднего) и Запорожская область – 10497 грн (98,2%). Остальные же регионы до этой отметки недотягивают от 5% до 20%. Меньше всего платят в Черновицкой области – 8338 грн, или 78% от среднего по стране, Херсонской – 8352 грн (78,2%) и Тернопольской – 8441 (79%)", – отмечают в материале.

Разбивка по профессиям говорит, что лучше всего труд оплачивается у финансистов – 17929 грн, в IT-сфере – 17072 грн и в госуправлении и обороне – 15140 грн. Самые низкие зарплаты в отельном бизнесе и общепите – 6784 грн, здравоохранении – 6916 грн и образовании (8439 грн).

Но не стоит думать, что ниже учительских зарплат ничего нет. Так, выпуская одежду, обувь и текстиль удастся в среднем заработать не более 7531 грн/мес. Работникам водоканалов, ассенизаторам и переработчикам отходов платят в среднем 8513 грн, деревообработчикам, производителям бумаги и полиграфистам – 9460 грн.

"За год зарплаты выросли очень неравномерно: у обувщиков и текстильщиков темпы повышения самые низкие – на 8,2% (уровень инфляции), у нефтепереработчиков – самые высокие, на 35,1%", – сказано в публикации.

Подсчитали не всех

Экономисты обращают внимание на то, что государство о зарплатах своих граждан имеет весьма приблизительные данные. Так, по словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, статистика хорошо учитывает заработки бюджетников (так как им платят официально) и зарплаты на крупных и средних промышленных производствах, где выплаты также в основном белые. А вот в других сферах – тот же общепит, отельный бизнес, сельское хозяйство, строительство, розничная торговля – картина далека от статистической.

Например, на стройке более половины заработанного рабочим платят в конвертах, на рынках – реализаторам начисляют "для налоговой" от 25% до 50% минимальной зарплаты как за неполный рабочий день и т. д. Не секрет, что официанты, горничные получают нигде не учитываемые чаевые.

"Госстатистика, по их разъяснению, учитывает только тех, кто официально отработал не менее половины месяца и совсем не берет в расчет предприятия с численностью работников менее 10 человек. Вот и выходит, что заработки примерно 30% работников, даже тех, кто оформлен, но трудится в маленькой фирме, не учитываются в общей картине. А они могут быть как намного ниже средних, так и намного выше", – сказал Охрименко.

Учителям платят меньше, чем другим

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года средняя заработная плата в Украине составила 10687 гривень, что всего на 3 доллара меньше рекорда, установленного в декабре 2013 года.

В июле-2019 средняя зарплата составила 10971 гривен и установила новый гривневый максимум, а также максимум с 2013 года в долларовом эквиваленте.

В августе 2019 года средняя зарплата составила 10,5 тыс. грн. Таким образом она с начала года выросла на 17,38%.

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