В Украине вырос курс доллара: сколько валюта стоит в банках и обменниках
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 16 июня на уровне 26,83 грн. Таким образом он вырос на 11 копеек. В это же время в обменниках американская валюта достигла психологической отметки – 27 грн.
Евро при этом подешевел на 1 копейку и остановился на отметке 30,20 грн.
Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.
Курс НБУ на 16 июня
100 долларов США – 2684 грн (+11 коп.)
100 евро – 3020 грн (-1 коп.)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,62 грн/$
Продажа – 26,87 грн/$
Евро:
Покупка – 29,75 грн/€
Продажа – 30,28 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,77 грн/$
Продажа – 27 грн/$
Евро:
Покупка – 29,91 грн/€
Продажа – 30,31 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,72 грн/$
Продажа – 26,76 грн/$
Евро:
Покупка – 29,90 грн/€
Продажа – 30,00 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 15 июня на уровне 26,73 грн. Таким образом он вырос на 14 копеек.