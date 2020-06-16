В Украине вырос курс доллара: сколько валюта стоит в банках и обменниках

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 16 июня на уровне 26,83 грн. Таким образом он вырос на 11 копеек. В это же время в обменниках американская валюта достигла психологической отметки – 27 грн.

Евро при этом подешевел на 1 копейку и остановился на отметке 30,20 грн.

Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 16 июня

100 долларов США – 2684 грн (+11 коп.)

100 евро – 3020 грн (-1 коп.)

Курс валют

Курс валют

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,62 грн/$

Продажа – 26,87 грн/$

Евро:

Покупка – 29,75 грн/€

Продажа – 30,28 грн/€

Курс валют

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 26,77 грн/$

Продажа – 27 грн/$

Евро:

Покупка – 29,91 грн/€

Продажа – 30,31 грн/€

Курс валют

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 26,72 грн/$

Продажа – 26,76 грн/$

Курс валют

Евро:

Покупка – 29,90 грн/€

Продажа – 30,00 грн/€

Курс валют

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 15 июня на уровне 26,73 грн. Таким образом он вырос на 14 копеек.