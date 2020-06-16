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В Украине вырос курс доллара: сколько валюта стоит в банках и обменниках

Андрей Довгань
Андрей Довгань
Рынки и компании
1,7 т.
В Украине вырос курс доллара: сколько валюта стоит в банках и обменниках

Курс доллара

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 16 июня на уровне 26,83 грн. Таким образом он вырос на 11 копеек. В это же время в обменниках американская валюта достигла психологической отметки – 27 грн.

Евро при этом подешевел на 1 копейку и остановился на отметке 30,20 грн.

Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 16 июня

  • 100 долларов США – 2684 грн (+11 коп.)

  • 100 евро – 3020 грн (-1 коп.)

Курс валют

Курс валют

Курс валют

Курс валют

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,62 грн/$

  • Продажа – 26,87 грн/$

Евро:

  • Покупка – 29,75 грн/€

  • Продажа – 30,28 грн/€

Курс валют

Курс валют

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,77 грн/$

  • Продажа – 27 грн/$

Евро:

  • Покупка – 29,91 грн/€

  • Продажа – 30,31 грн/€

Курс валют

Курс валют

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 26,72 грн/$

  • Продажа – 26,76 грн/$

Курс валют

Курс валют

Евро:

  • Покупка – 29,90 грн/€

  • Продажа – 30,00 грн/€

Курс валют

Курс валют

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 15 июня на уровне 26,73 грн. Таким образом он вырос на 14 копеек.

УкраинаКурс валютгривняевродолларкурс валют
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