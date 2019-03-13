В Украине подскочат цены на заправках: когда и на сколько

В Украине цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках в марте останутся стабильными, но сжиженный газ может подорожать на 10%.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, комментируя ситуацию на украинском рынке нефтепродуктов.

"С нового года, с января месяца мы не видим никаких изменений цен на топливо, в частности – на бензин и дизтопливо. А по сжиженному газу наоборот – есть рост цены в последнее время", – сообщил эксперт.

"Сейчас мы видим, что цены на сжиженный газ начали расти в Украине. Думаю, что в марте мы увидим рост на 1-1,5 грн/л – до 12,5-13 грн/л. Сейчас это 10,5-11 грн/л", – заявил Куюн.

Эксперт отметил, что стабильность украинской валюты является ключевым фактором ценообразования на нефтепродукты.

"Сейчас цены на нефть с начала года выросли – с 53 до 63 долларов. Но цены у нас не выросли. Амортизатором выступило укрепление гривни. Поэтому мы видим такое равновесие", – объяснил он.

auto.24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Уже к концу лета стоимость бензина, по прогнозам аналитиков, может вырасти до 31 грн/л. Причин для этого несколько: нефть будет дорожать, а гривня по отношению к евро и доллару подешевеет.

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