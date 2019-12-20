В Украине выпустили новые 50 гривен: как выглядит банкнота

Нацбанк Украины в пятницу, 20 декабря ввел в оборот обновленную купюру номиналом 50 гривен.

Ее дизайн выполнен в одном стиле с современными банкнотами в 20, 100, 500 та 1000 гривен, которые уже находятся в обращении. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Защита новой банкноты 50 гривен усилена: улучшена рельефность элементов печати, изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты", – сообщили в НБУ.

Новые 50 гривен НБУ

Новые 50 гривен НБУ

В оборот планируют ввести 5 миллионов 50-гривневых банкнот. Первая партия уже распределена между подразделениями НБУ в регионах.

В НБУ напомнили, что банкноты старого образца не нужно будет специально обменивать на новые. Рассчитываться ими можно неограниченное время. Деньги предыдущих годов выпуска будут выводиться постепенно – по мере естественного износа.

Новые деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в августе произошел всплеск подделки купюр номиналом 500 гривен. Преступники печатают их на принтерах, а сбывают в кафе и на заправках.

Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

С 1 октября НБУ стал выводить из оборота купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 грн, а мелкие монеты перестали считаться деньгами.

Нацбанк Украины в пятницу, 20 декабря, ввел в оборот новую монету – номиналом 5 гривен. До этого наибольший номинал был 2 гривни.

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