В Украине введут новый тариф на газ из-за решения суда: детали

Шестой Апелляционный суд Киева принял решение отменить некоторые постановления Нацкомиссии по коммунальным услугам и энергетики (НКРЭКУ). В результате украинцы должны будут платить абонентскую плату.

Об говорится в материале OBOZREVATEL. Этот документ приняли еще в 2017-м для того, чтобы отменить абонентскую плату на газ. Дело в том, что по уже принятому закону "О рынке газа" тариф должен состоять из двух составляющих, одна из которых – плата за мощность и распределение. Тогда разрабатывали несколько вариантов абонентской платы, к последнему имела отношение и действующая глава комиссии Оксана Кривенко.

Прогноз Минфина Pixabay

Размер абонентской платы привязали к мощности счетчика. И по первому варианту методики получалось, что часть семей будет переплачивать. Так, 70% украинцев пользуются газом только для приготовления еды. Мощность плиты – примерно 1,2 куб.м в час. В то же время пропускная способность счетчика 2,5 куб. (G 1,6). То есть потребляя 1,2 куб.м по старой методике пришлось бы платить как за 2,5 куб.м.

Уже сей час НКРЭКУ разослала письма операторам с просьбой указать мощность, чтобы произвести перерасчет. Документ опубликовали в СМИ, а OBOZREVATEL фактически подтвердили его подлинность.

"При рассечете тарифа на тепло учитывается цена газа. Затраты на закупку газа включают в т.ч. транспортировку и распределение. Суд отменил тарифы на кубы и вернул тарифы за мощности. Распределение никак иначе, чем через мощность, теперь посчитать нельзя. Вот поэтому и спрашивают", – пояснил OBOZREVATEL приближенный к комиссии эксперт рынка.

То есть фактически из решения Шестого апелляционного суда в Украине уже готовятся пересчитать тарифы на отопление и, скорее всего, следом НКРЭКУ будет обязана ввести и абонентскую плату. Принимать еще одно постановление, которым снова отменять абонплату на газ – фактически вступать в противоречие с законом, в котором указанное новшество прописано и закреплено.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в мае заработал закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о ЖКУ.Главный принцип — платить придется за каждый кубометр воды и Гкал тепла, а тех, кто задерживает платежи, будут наказывать штрафами и отключением.

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