В Украине введут абонплату на электроэнергию: что будет с тарифами

В Украине платежки на электроэнергию разделят на две составляющие: за сам "ток" и транспортировку (т.н. абонплата), а тарифы для населения могут повысить уже в 2021-м.

Как рассказали OBOZREVATEL собеседники в Кабмине, несмотря на рекомендации со стороны Нацкомиссии по коммунальным услугам и энергетики (НКРЭКУ), в 2020 году повышать тарифы на электроэнергию не будут. "Сейчас просто не время. Мы пришли к ситуации, когда и регулятор, и министерство в своих предложениях не могут исключить вопрос отмены перекрестного субсидирования, что приведет к росту тарифа для населения, но пересматривать эти тарифы в 2020 году никто не будет", – рассказал собеседник в Кабмине.

Кроме того, согласно закону о рынке электроэнергии, по примеру платежек на газ уже в ближайшее время платежки на электроэнергию разделят на две составляющие: за саму электроэнергию и за ее поставку. Такое намерение в интервью "Цензору" уже подтвердил глава ведомства Валерий Тарасюк.

Отметим, что в случае с газом в отдельных случаях после разделения платежки на две составляющие общая сумма выросла. Так, в регионах, где затруднена поставка голубого топлива и небольшое количество потребителей, плата выросла.

Сейчас в Кабмине рассматривают возможность пересмотра тарифа на электроэнергию уже в 2021 году. Также, вероятно, и плата за транспортировку отдельно выведут в новую платежку уже со следующего года.

Как писал OBOZREVATEL:

Верховная Рада приняла закон "О рынке электрической энергии", который должен был поменять принцип доставки электричества потребителям с 1 июля 2019 года.

Запуск рынка должен был привести к более справедливому формированию цен, однако из-за низкого уровня конкуренции и отмены субсидий Кабмин решил "спасти" цены для потребителей, и ввести механизм ПСО.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк назвал "самообманом" низкие тарифы на электроэнергию и заявил, что необходимо выровнять цены для населения и для промышленности.

Как сэкономить электроэнергию и платить меньше – читайте в этом материале.

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