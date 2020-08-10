В Украине возник дефицит гречки: спрогнозирована новая цена

В Украине возник дефицит гречки, из-за чего цены на нее могут подняться до 35 грн/кг.

Об этом заявил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой, говорится в публикации AgroPortal.

Нехватку перекрыть пока нечем, из-за того, что старые запасы исчерпались, а крупа нового урожая появится только через две недели.

"По официальной статистике, гречихи в Украине посеяно только половина от минимальной потребности. Раньше ее импортировали из России, и это было главной нашей проблемой", – сказал Громовой.

Сейчас Россия сама приостановила наращивание производства. Более того, откатилась по уровню посевных площадей на 10 лет назад, и ввела запрет на вывоз гречки.

В целом же экспортеров этой культуры в мире не так много. Кроме России иногда поставщиком выступала Польша. Также — Китай. Но там совсем другой продукт, который не соответствует вкусовым ожиданиям украинских потребителей.

"Цены на гречневую крупу на полках магазинов очень высокие – 35 грн/кг и больше. И скорее всего, гречка будет дорожать", – прогнозирует специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина за последние годы резко сократила производство гречневой крупы. Из-за этого полки магазинов стала захватывать российская продукция, расфасованная в Казахстане.