В Украине в три раза повысят платежки за газ, но не для всех: кому придется переплатить

В Украине те семьи, которые откажутся от установки газового счетчика, вынуждены будут платить за голубое топливо в три раза больше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, к примеру, если сейчас семья из трех человек, которая пользуется только газовой плитой, должна платить за 9,8 куба (3,28 на человека), то по граничным нормативам придется оплатить уже 29,4 кубометра (9,8 куба на человека). К примеру, по действующему тарифу сумма в платежке может вырасти с 29,1 до 87,3 грн. То есть в три раза.

Норматив потребления газа пересмотрят 104.ua

Как рассказал OBOZREVATEL первый зампред комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко, в законе действительно сказано, что с 1 января 2021 газ тем, у кого нет счетчика, вовсе должны отключить. Но по ощущением парламентария, вместо этого всего лишь продлят старую норму. "У меня есть ощущение, что действие закона, который позволяет платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продолжат", – сказал Кучеренко.

Более того, как рассказали на горячей линии одного из облгазов, чтобы перейти на новые норматив (граничные) официально нужно подписать протокол об отказе от установки счетчика. Если просто не открыть двери в свою квартиру, отказом это считаться не может.

Кстати, проблемы могут быть и с субсидиями, которая покрывает социальные, а не граничные нормы потребления. То есть за разницу в таком случае придется платить из собственного кармана. В случае с семьей из трех человек и с газовой плитой речь идет об 58,2 грн в месяц.

Источник в облгазах рассказал OBOZREVATEL: сейчас есть надежда, что Минэнерго разработает проект изменений в закон, проведет через заседание Кабмина и предложит Раде внести правки в закон. "И надеемся, что правительство примет решение, которое позволит потребителям пользоваться газом на законных основаниях", – добавляют источники.

В обратном же случаи поставщики окажутся перед выбором: либо соблюдать закон и ограничить поставки и лишиться прибыли, либо же нарушить закон и продолжить поставлять газ украинцам.

И это новшество коснется огромного количества семей. Точной цифры нет (счетчики устанавливают ежедневно), но еще несколько месяцев назад в Министерстве энергетики публиковали предложения изменить нормативы, в котором указывали, что счетчиков на газ нет в 3,3 млн квартир.

"Отсутствие счетчиков природного газа в 3,3 млн квартир (домохозяйств) ставит в неравные условия бытовых потребителей, квартиры (домохозяйства), которые оборудованы счетчиками газа, поскольку модель поведения бытовых потребителей, не имеющих счетчиков природного газа, существенно отличается", – говорится в документе.

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