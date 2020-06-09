В Украине повысят прожиточный минимум в июле: что будет с пенсиями и другими выплатами и почему этого мало

Украинцам через месяц, 1 июля, пересчитают главный социальный стандарт – прожиточный минимум (ПМ). В то время как "Слуги народа" анонсируют двукратное повышение ПМ, украинцы через месяц смогут "разбогатеть" всего на 71 грн.

О том, как в Украине пересчитают социальные стандарты и как должны это сделать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пенсии повысят самым бедным и богатым

Как повысят. Все украинцы на заслуженном отдыхе должны получать пенсии от одного до десяти прожиточных минимумов. Сейчас это от 1638 до 16 380 грн, а с 1 июля – от 1712 до 17 120 грн. То есть в результате новшества повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе Кабмина, грядущий перерасчет уже заложен в бюджет ПФУ, поэтому никаких задержек не будет. "Индексация прожиточного минимума предусмотрена уже принятым бюджетом Украины на 2020 год. Все суммы заложены в бюджет, выплаты будут осуществлены вовремя", – рассказывают в правительстве.

Так, за каждый год сверх нормативного (для женщин от 30 лет, а для мужчин от 35 лет) полагается прибавка в размере 1% прожиточного минимума. К примеру, если женщина отработала 40 лет вместо необходимых 30, то она сейчас может рассчитывать на прибавку в размере 163,8 грн, а после перерасчета прибавка составит уже 171,2 грн. Всего повышение могут ощутить на себе 6,8 млн человек.

Как должны были повысить. Фактический прожиточный минимум для пенсионера – 3 264 грн, подсчитали в Минсоце. То есть минимальная пенсия должна вырасти не на 74 грн, а на 1626 грн, то есть почти в два раза.

В таком случае около восьми миллионов украинских пенсионеров (сейчас получают меньше 3264 грн) получили бы значительную прибавку. Правда, вместе с тем пришлось бы резко увеличить и дефицит Пенсионного фонда (он компенсируется из общей казны государства). А денег на это нет.

Налоги, алименты и субсидии

Субсидии. В формуле расчета размера скидки также фигурирует прожиточный минимум. Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия.

Для примера, с прожиточным минимумом в 2027 грн обязательный платеж для семьи из четырех человек с совокупным доходом 10 тыс. составляет 928 грн. А после повышения прожиточного минимума 2118 грн эта же семья с тем же доходом должна будет отдавать за коммуналку уже 885 грн.

Налоги. "Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума", – говорится в ст. 293 Налогового кодекса. Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного составляет 2102 грн, а ставка – 210,2 грн. После первого июля прожиточный минимум составит 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.

Алименты и выплаты военнослужащим. От размера прожиточного минимума также зависит разовая материальная помощь украинцам, которых призывают на срочную службу в армию (она составляет два ПМ) и минимальный размер алиментов. Как поясняет юрист Дина Дрыжакова, размер алиментов определяет суд, он зависит от многих факторов (материальное положение второго родителя, размер заработной платы того, кто будет платить алименты и т.д.), законом определены только минимальные размеры алиментов: не меньше половины прожиточного минимума на ребенка.

Эксперты говорят, что прожиточный минимум нужно пересчитывать, а выплаты повышать

Аналитик Егор Комов уверен, сам принцип расчета прожиточного минимума в Украине устарел, но пока нет средств в бюджете, от его пересчета ничего не изменится.

"Сейчас оценить по списку товаров нужную для удовлетворения базовых потребностей сумму крайне сложно. В европейских странах, например, смотрят сколько зарабатывают 20% наименее обеспеченных и вот на уровне их дохода и устанавливают прожиточный минимум. Есть еще социологический принцип, когда у самих же граждан узнают, на какую минимальную сумму возможно прожить", – рассказывает Комов в комментарии OBOZREVATEL.

Юрист Александр Плахотник добавляет: понятие прожиточного минимума есть в 46-й статье Конституции, так просто перестать равняться на эту величину нельзя, но при этом, если подсчитать реальный размер, окажется. что заложенных на социальные выплаты средств не хватит.

"У нас сейчас обсуждают реформу прожиточного минимума. Безусловно, ее нужно реализовать. Но пока мы находимся в очень сложной ситуации, когда выплачивать реальный прожиточный минимум невозможно, а тот, что сейчас есть, невозможно оценивать как прожиточный минимум", – говорит Плахотник.