В Украине ужесточили наказания за вырубку лесов: детали и суммы

С начала 2019-го года начал действовать закон, который предусматривает повышение ответственности вплоть до тюремных сроков за контрабанду леса.

Им внесли изменения в административный, уголовный, уголовно-процессуальный кодекс, а также в закон о предпринимательской деятельности по экспорту леса, сообщает Радио НВ.

Штрафы за первое нарушение выросли втрое, а за второе в течение года — в пять раз. Уже с 1 января денежное наказание за незаконную вырубку, перевозку, хранение, уничтожение или повреждение деревьев и елок стало от 170 до 250 гривен, для должностных лиц — от 204 до 680 гривен.

В свою очередь, за загрязнение леса сточными водами, вредными выбросами или химическими веществами граждане заплатят штраф 510-1530 грн, а должностные лица — 2550-4250 грн.

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Незаконный вывоз из Украины необработанного или ценного леса будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет. А если человек совершил преступление второй раз или в крупных размерах, то ему грозит лишение свободы от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет и с конфискацией имущества. А если это сделала группа людей или в особо крупных размерах, то им грозит лишение свободы от 10 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацией имущества.

По словам народного депутата, секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Остап Еднака, эти изменения не являются системными, так как за три года запрета на экспорт древесины контрабанда не прекратилась.

"Наша позиция была такой, чтобы передать часть функций Министерству экологии и природных ресурсов. Потому что после реформы 2011 года правительства Януковича-Азарова фактически все агентства подчиняются Министерству аграрной политики. Поэтому, если уж лесхозы подчиняются МинАПК, то хотя бы функции выдачи разрешений на руки нужно передать Министерству экологии и природных ресурсов, чтобы они были разграничены и чтобы "рука руку не мыла", а было разграничение функций, снижение коррупционных рисков. Пока политически мы не видим поддержки таких предложений", — отметил Еднак и добавил, что частичная прозрачность в лесной сфере под давлением депутатских обращений уже достигнута.

Профессор кафедры лесоводства Национального института биоресурсов и природопользования Сергей Зибцев рассказал, что в Украине до сих пор нет единых стандартов для определения объемов незаконной вырубки леса, поэтому эксперты и официальные органы называют разные цифры.

"Есть сложная система отвода в рубку: все, что за пределами официальных разрешений, это меньше процента от общего объема вырубленной древесины. Это то, что сообщают Гослесагентства. Идет дискуссия о правильности и неправильности разрешений, которые получает часть вырубленной древесины. Часть экспертов относит рубки, которые официально имеют разрешение, к нелегальным, поэтому такая дискуссия возникает. Нужно уточнять термины и понятия", — отметил Зибцев.

Профессор также добавил, что изменения климата имеют значительно больший эффект на лесные хозяйства, поэтому правительству стоит разрабатывать механизмы для противодействия усыханию лесов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 1 января 2019 года минимальную зарплату повысили с 3723 до 4173 грн. В результате не только выросли доходы украинцев с минималкой, но и увеличился размер пенсии и штрафы для работодателей.