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В Украине ужесточили наказания за вырубку лесов: детали и суммы

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С начала 2019-го года начал действовать закон, который предусматривает повышение ответственности вплоть до тюремных сроков за контрабанду леса.

Им внесли изменения в административный, уголовный, уголовно-процессуальный кодекс, а также в закон о предпринимательской деятельности по экспорту леса, сообщает Радио НВ.

Штрафы за первое нарушение выросли втрое, а за второе в течение года — в пять раз. Уже с 1 января денежное наказание за незаконную вырубку, перевозку, хранение, уничтожение или повреждение деревьев и елок стало от 170 до 250 гривен, для должностных лиц — от 204 до 680 гривен.

В свою очередь, за загрязнение леса сточными водами, вредными выбросами или химическими веществами граждане заплатят штраф 510-1530 грн, а должностные лица — 2550-4250 грн.

Кругляк

Кругляк

bnkirov.ru

Незаконный вывоз из Украины необработанного или ценного леса будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет. А если человек совершил преступление второй раз или в крупных размерах, то ему грозит лишение свободы от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет и с конфискацией имущества. А если это сделала группа людей или в особо крупных размерах, то им грозит лишение свободы от 10 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацией имущества.

По словам народного депутата, секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Остап Еднака, эти изменения не являются системными, так как за три года запрета на экспорт древесины контрабанда не прекратилась.

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"Наша позиция была такой, чтобы передать часть функций Министерству экологии и природных ресурсов. Потому что после реформы 2011 года правительства Януковича-Азарова фактически все агентства подчиняются Министерству аграрной политики. Поэтому, если уж лесхозы подчиняются МинАПК, то хотя бы функции выдачи разрешений на руки нужно передать Министерству экологии и природных ресурсов, чтобы они были разграничены и чтобы "рука руку не мыла", а было разграничение функций, снижение коррупционных рисков. Пока политически мы не видим поддержки таких предложений", — отметил Еднак и добавил, что частичная прозрачность в лесной сфере под давлением депутатских обращений уже достигнута.

Профессор кафедры лесоводства Национального института биоресурсов и природопользования Сергей Зибцев рассказал, что в Украине до сих пор нет единых стандартов для определения объемов незаконной вырубки леса, поэтому эксперты и официальные органы называют разные цифры.

"Есть сложная система отвода в рубку: все, что за пределами официальных разрешений, это меньше процента от общего объема вырубленной древесины. Это то, что сообщают Гослесагентства. Идет дискуссия о правильности и неправильности разрешений, которые получает часть вырубленной древесины. Часть экспертов относит рубки, которые официально имеют разрешение, к нелегальным, поэтому такая дискуссия возникает. Нужно уточнять термины и понятия", — отметил Зибцев.

Профессор также добавил, что изменения климата имеют значительно больший эффект на лесные хозяйства, поэтому правительству стоит разрабатывать механизмы для противодействия усыханию лесов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 1 января 2019 года минимальную зарплату повысили с 3723 до 4173 грн. В результате не только выросли доходы украинцев с минималкой, но и увеличился размер пенсии и штрафы для работодателей.

Читайте все новости по теме "Вырубка леса в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Вырубка леса в Украине
Место
Украина
Теги
штрафылес
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минин евген
минин евген
даёшь вырубку немытых росисян. в детстве!
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