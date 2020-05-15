В Украине уволили главу Фонда соцстрахования спустя три месяца работы

Правление Фонда социального страхования спустя три месяца работы уволило директора Елену Думу, которая ранее была назначена без конкурса.

Как говорится в заявлении пресс-службы фонда, причиной стали многочисленные нарушения законодательства о труде. Вероятно, речь идет о задержках по больничным выплатам застрахованным лицам. "Временной комиссией установлены многочисленные факты грубого нарушения Думой Е. законодательства о труде, об общеобязательном государственном социальном страховании, других законов и нормативно-правовых актов фонда", – сказано в сообщении.

Главу Фонда соцстрахования уволили

Правление фонда возложило исполнение обязанностей руководителя исполнительной дирекции фонда на начальника финансово-экономического управления Татьяну Михайленко.

"Также издано протокольное поручение исполнительной дирекции фонда направить информацию о результатах работы временной комиссии фонда в соответствующие правоохранительные органы", – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина Фонд социального страхования расширил программу поддержки. Так, на помощь имеют право в том числе и те, кто попал на самоизоляцию.