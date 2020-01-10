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10 января • обновлено в 18:30
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/ Рынки и компании

В Украине устроили "войну" против нелегальных АЗС: Гончарук озвучил цифры

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Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что в Украине не будет теневого рынка нефтепродуктов.

Как заявил глава правительства на своих страницах в соцсетях, "все схемы будут разоблачены и ликвидированы, а их участники – привлечены к ответственности".

"По инициативе президента мы начали широкую кампанию по ликвидации теневых схем торговли топливом: всего осуществили 2200 проверок силами ГФС, Нацполиции и СБУ", – рассказал Гончарук.

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  • Проверили информацию о 1399 нелегальных АЗС:

377 - остановили деятельность;

316 - демонтированы ранее или отсутствуют по адресам;

243 - демонтированы за отчетный период;

463 - оформили лицензию;

  • Изъяли из оборота 4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 млн грн, а также оборудования на сумму 94,2 млн грн;

  • Открыто производств: 292 – административных, 152 – уголовных.

Премьер пообещал, что украинцы будут покупать горючее европейского качества только в лицензированных нефтетрейдеров.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

rbk.ru

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
АЗС в Украине
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