В Украине устроили "войну" против нелегальных АЗС: Гончарук озвучил цифры

Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что в Украине не будет теневого рынка нефтепродуктов.

Как заявил глава правительства на своих страницах в соцсетях, "все схемы будут разоблачены и ликвидированы, а их участники – привлечены к ответственности".

"По инициативе президента мы начали широкую кампанию по ликвидации теневых схем торговли топливом: всего осуществили 2200 проверок силами ГФС, Нацполиции и СБУ", – рассказал Гончарук.

Проверили информацию о 1399 нелегальных АЗС:

377 - остановили деятельность;

316 - демонтированы ранее или отсутствуют по адресам;

243 - демонтированы за отчетный период;

463 - оформили лицензию;

Изъяли из оборота 4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 млн грн, а также оборудования на сумму 94,2 млн грн;

Открыто производств: 292 – административных, 152 – уголовных.

Премьер пообещал, что украинцы будут покупать горючее европейского качества только в лицензированных нефтетрейдеров.

Алексей Гончарук rbk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский в декабре встретился с владельцами автозаправочных станций и призвал их снизить цены на бензин и дизельное топливо из-за резкого укрепления курса гривни. В итоге в считанные дни цены существенно упали.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что все автозаправочные станции в Украине будут работать по лицензиям или будут закрыты.

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