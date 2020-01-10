В Украине устроили "войну" против нелегальных АЗС: Гончарук озвучил цифры

Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что в Украине не будет теневого рынка нефтепродуктов.
Как заявил глава правительства на своих страницах в соцсетях, "все схемы будут разоблачены и ликвидированы, а их участники – привлечены к ответственности".
"По инициативе президента мы начали широкую кампанию по ликвидации теневых схем торговли топливом: всего осуществили 2200 проверок силами ГФС, Нацполиции и СБУ", – рассказал Гончарук.
Проверили информацию о 1399 нелегальных АЗС:
377 - остановили деятельность;
316 - демонтированы ранее или отсутствуют по адресам;
243 - демонтированы за отчетный период;
463 - оформили лицензию;
Изъяли из оборота 4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 млн грн, а также оборудования на сумму 94,2 млн грн;
Открыто производств: 292 – административных, 152 – уголовных.
Премьер пообещал, что украинцы будут покупать горючее европейского качества только в лицензированных нефтетрейдеров.
Алексей Гончарук
rbk.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский в декабре встретился с владельцами автозаправочных станций и призвал их снизить цены на бензин и дизельное топливо из-за резкого укрепления курса гривни. В итоге в считанные дни цены существенно упали.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что все автозаправочные станции в Украине будут работать по лицензиям или будут закрыты.
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