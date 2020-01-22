В Украине урежут заоблачные зарплаты в госкомпаниях: Гончарук принял меры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству экономики пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и членов наблюдательных советов госкомпаний.

Об этом глава Кабмина сообщил в Facebook. "Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", – заявил премьер.

Зарплаты топ-руководителей

Как сообщал OBOZREVATEL, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал