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22 января • обновлено в 10:24
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/ Рынки и компании

В Украине урежут заоблачные зарплаты в госкомпаниях: Гончарук принял меры

1.1т
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству экономики пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и членов наблюдательных советов госкомпаний.

Об этом глава Кабмина сообщил в Facebook. "Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", – заявил премьер.

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Зарплаты топ-руководителей

Зарплаты топ-руководителей

Как сообщал OBOZREVATEL, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Зарплаты в Украине Декларации о доходах чиновников
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины зарплата
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