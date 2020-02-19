В Украине упал важный показатель экономики: экономист объяснил последствия

В январе 2020 года индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем 2019 года в физических объемах упал на 0,7%.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. "Сельское хозяйство вместе с лесным и рыбным в I квартале 2019 обеспечило 3% ВВП Украины, поэтому такое снижение не существенно повлияет на ВВП", – уточнил эксперт.

Аграрии

В каких областях больше всего вырос индекс сельскохозяйственной продукции:

Винницкая 14.5% Донецкая 7.9% Кировоградская 5.8% Херсонская 3.1% Харьковская 2.8%

В каких областях индекс упал сильнее всего:

Черкасская -11.8% Днепропетровская -11.4% Луганская -8.1% Запорожская -7% Львовская -6.7%

Владимир Компаниец

Компаниец отметил, что очень низкая влажность почвы (из-за малоснежной зимы) может создать значительные проблемы для озимых.

Как сообщал OBOZREVATEL, Bloomberg предупредил об угрозе для экономики Украины. В статье речь идет о реструктуризации, которая была проведена в 2015 году и может сделать "существенную дыру в финансах" страны.

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