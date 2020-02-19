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19 февраля • обновлено в 16:59
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/ Рынки и компании

В Украине упал важный показатель экономики: экономист объяснил последствия

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В январе 2020 года индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем 2019 года в физических объемах упал на 0,7%.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. "Сельское хозяйство вместе с лесным и рыбным в I квартале 2019 обеспечило 3% ВВП Украины, поэтому такое снижение не существенно повлияет на ВВП", – уточнил эксперт.

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В каких областях больше всего вырос индекс сельскохозяйственной продукции:

  1. Винницкая 14.5%

  2. Донецкая 7.9%

  3. Кировоградская 5.8%

  4. Херсонская 3.1%

  5. Харьковская 2.8%

В каких областях индекс упал сильнее всего:

  1. Черкасская -11.8%

  2. Днепропетровская -11.4%

  3. Луганская -8.1%

  4. Запорожская -7%

  5. Львовская -6.7%

В Украине упал важный показатель экономики

Владимир Компаниец

Компаниец отметил, что очень низкая влажность почвы (из-за малоснежной зимы) может создать значительные проблемы для озимых.

Как сообщал OBOZREVATEL, Bloomberg предупредил об угрозе для экономики Украины. В статье речь идет о реструктуризации, которая была проведена в 2015 году и может сделать "существенную дыру в финансах" страны.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вам хозяин сказал, что будете сельскохозяйственной державой, значит будете...
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