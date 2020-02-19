В Украине упал важный показатель экономики: экономист объяснил последствия

В январе 2020 года индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем 2019 года в физических объемах упал на 0,7%.
Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. "Сельское хозяйство вместе с лесным и рыбным в I квартале 2019 обеспечило 3% ВВП Украины, поэтому такое снижение не существенно повлияет на ВВП", – уточнил эксперт.
Аграрии
В каких областях больше всего вырос индекс сельскохозяйственной продукции:
Винницкая 14.5%
Донецкая 7.9%
Кировоградская 5.8%
Херсонская 3.1%
Харьковская 2.8%
В каких областях индекс упал сильнее всего:
Черкасская -11.8%
Днепропетровская -11.4%
Луганская -8.1%
Запорожская -7%
Львовская -6.7%
Владимир Компаниец
Компаниец отметил, что очень низкая влажность почвы (из-за малоснежной зимы) может создать значительные проблемы для озимых.
Как сообщал OBOZREVATEL, Bloomberg предупредил об угрозе для экономики Украины. В статье речь идет о реструктуризации, которая была проведена в 2015 году и может сделать "существенную дыру в финансах" страны.
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