В Украине таможня запустила долгожданную функцию: она "сломалась" через пару минут

Государственная таможенная служба в тестовом режиме запустила калькулятор, который рассчитывает таможенную стоимость и платежи за таможенное оформление автомобилей.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов в Facebook. "Выложили в тестовый доступ калькулятор ориентировочной стоимостью и платежей при оформлении авто. Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2300 моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого", – написал Нефьодов.

Правда, буквально через несколько минут сайт, расположенный по адресу calc.customs.gov.ua, "лег".

Сайт по оценке стоимости растаможки авто не грузится calc.customs.gov.ua

Некоторым пользователям удалось загрузить главную страницу сервиса. Но и они пишут, что калькурятор не работает как нужно.

Пользователи жалуются на ошибки calc.customs.gov.ua

Журналисту OBOZREVATEL спустя несколько попыток удалось загрузить страницу, но потом снова произошел сбой.

Как выглядит калькулятор таможенной стоимости

Таможня показала калькулятор стоимости растаможки авто

Как сообщал OBOZREVATEL, владельцы "евроблях" с января по конец октября 2019 года заплатили в бюджет Украины 7,1 млрд гривен. А с начала растаможки – почти 8 млрд гривен.

Бюджет Украины от растаможки авто на иностранной регистрации получил в 7 раз больше денег, чем планировалось изначально.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!