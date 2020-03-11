В Украине отчитались о борьбе с незаконными АЗС и "левым" алкоголем

Государственная налоговая служба с конца 2019 года развернула масштабную борьбу с теневым рынком топлива, алкоголя и табака. И за несколько месяцев добилась результатов лучших, чем были год назад.

Об этом заявил глава ГНС Украины Сергей Верланов в интервью УНИАН. "Например, топливо. Здесь имеет место беспрецедентное количество закрытых серых и незаконных АЗС и комплексов – более 700. Объем продаж горючего увеличивается примерно на 6,8 процента ежемесячно. Что это как детенизация?", – сказал Верланов.

Борьба с контрафактом

Он добавил, что по рынку спирта поступления акцизного налога выросли более, чем на 43% по сравнению с февралем 2019 года. "Это при том, что по ликеро-водочной продукции месячный план не выполнялся годами! Но начиная с ноября, мы начали приближаться к индикатива. И, наконец, в феврале мы его выполнили", – объяснил глава ведомства.

Верланов напомнил, что в феврале 2020 года Минфин и налоговая ввели две крупные инициативы.

"Первая – это электронная акцизная марка, которая начнет работать для ликероводочных изделий с первого мая. Ее основное отличие от сегодняшней системы – так называемое двойное погашения. Она будет с QR-кодом, поэтому автоматически погашаться в момент продажи во время сканирования на кассе. Таким образом, мы будем видеть баланс реализованной и нереализованной продукции в местах продаж", – сказал Верланов.

Вторая инициатива – возможность проверить подлинность марки акцизного налога как табачных изделий, так и алкоголя на сайте налоговой. "Соответственно можно также подать жалобу автоматически, если нет такой марки, и она будет рассмотрена. Все эти вещи были очевидными, но почему-то долгое время не предпринимались. В феврале мы это сделали, чем значительно улучшили положение", – объяснил глава ГНС.

Он отметил, что сотрудничество с производителями алкоголя и табака отличается. Дело в том, что ликеро-водочный рынок очень конкурентный, на нем много производителей. А рынок табака – это фактически шесть производств в Украине. "Это серьезные крупные фабрики, поэтому и специфика работы с этим рынком несколько иная. На этом рынке нам удалось достичь результатов не просто по увеличению налоговой нагрузки, что тоже важно, но и по его выравниванию. Надеюсь, что в следующих месяцах мы сохраним этот тренд", – подытожил Верланов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

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