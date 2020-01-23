В Украине стали больше строить: какие области лидируют

В декабре-2019 прирост в строительной отрасли Украины составил +7,4% к декабрю 2018 года в физических объемах.
При этом в 2019-м прирост в этой сфере равен +20% к показателям предыдущего года. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
"Прирост неплохой, но проблема в том, что отрасль строительства в 2018 году обеспечила лишь 2,3% ВВП Украины", – отметил он.
Прирост строительства в Украине
Цензор.НЕТ
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Больше всего индекс строительства за 2019-й в физических объемах вырос в таких областях:
Винницкая +76,3%;
Черниговская +51,8%;
Николаевская +45,1%;
Херсонская +44,3%;
Киевская +33,4%.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Наименьшие темпы прироста строительства за 2019 год в физических объемах:
Запорожская -7,6%;
Луганская -1,3%;
Черкасская +1,4%;
Ивано-Франковская +1,9%;
Полтавская + 2,2%.
По видам в 2019-м к 2018 году:
жилищное строительство +3%;
нежилое строительство +27,4%;
инженерные сооружения +23,3%.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Как писал OBOZREVATEL, розничная торговля в Украине по итогам 2019 года выросла на 10,5%, а индекс физического объема оборота розничной торговли составил 112,5%.
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