В Украине стали больше строить: какие области лидируют

В декабре-2019 прирост в строительной отрасли Украины составил +7,4% к декабрю 2018 года в физических объемах.

При этом в 2019-м прирост в этой сфере равен +20% к показателям предыдущего года. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Прирост неплохой, но проблема в том, что отрасль строительства в 2018 году обеспечила лишь 2,3% ВВП Украины", – отметил он.

Прирост строительства в Украине Цензор.НЕТ

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Больше всего индекс строительства за 2019-й в физических объемах вырос в таких областях:

Винницкая +76,3%; Черниговская +51,8%; Николаевская +45,1%; Херсонская +44,3%; Киевская +33,4%.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Наименьшие темпы прироста строительства за 2019 год в физических объемах:

Запорожская -7,6%; Луганская -1,3%; Черкасская +1,4%; Ивано-Франковская +1,9%; Полтавская + 2,2%.

По видам в 2019-м к 2018 году:

жилищное строительство +3%;

нежилое строительство +27,4%;

инженерные сооружения +23,3%.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Как писал OBOZREVATEL, розничная торговля в Украине по итогам 2019 года выросла на 10,5%, а индекс физического объема оборота розничной торговли составил 112,5%.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram