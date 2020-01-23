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23 января • обновлено в 18:21
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/ Рынки и компании

В Украине стали больше строить: какие области лидируют

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В декабре-2019 прирост в строительной отрасли Украины составил +7,4% к декабрю 2018 года в физических объемах.

При этом в 2019-м прирост в этой сфере равен +20% к показателям предыдущего года. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Прирост неплохой, но проблема в том, что отрасль строительства в 2018 году обеспечила лишь 2,3% ВВП Украины", – отметил он.

Прирост строительства в Украине

Прирост строительства в Украине

Цензор.НЕТ

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В Украине стали больше строить: какие области лидируют

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Больше всего индекс строительства за 2019-й в физических объемах вырос в таких областях:

  1. Винницкая +76,3%;

  2. Черниговская +51,8%;

  3. Николаевская +45,1%;

  4. Херсонская +44,3%;

  5. Киевская +33,4%.

В Украине стали больше строить: какие области лидируют

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Наименьшие темпы прироста строительства за 2019 год в физических объемах:

  1. Запорожская -7,6%;

  2. Луганская -1,3%;

  3. Черкасская +1,4%;

  4. Ивано-Франковская +1,9%;

  5. Полтавская + 2,2%.

По видам в 2019-м к 2018 году:

  • жилищное строительство +3%;

  • нежилое строительство +27,4%;

  • инженерные сооружения +23,3%.

В Украине стали больше строить: какие области лидируют

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Как писал OBOZREVATEL, розничная торговля в Украине по итогам 2019 года выросла на 10,5%, а индекс физического объема оборота розничной торговли составил 112,5%.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Теги
Экономика Украины строительство
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
одни проценты, так и не написали сколько миллионов кв метров построено.... не хотят, чтобы можно было сравнить со строительством в России... ) смешные вы, кклы...
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