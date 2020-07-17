В Украине снова подорожал бензин: сколько стоит топливо на АЗС

Цены на бензин и дизель в Украине. Коллаж Обозревателя

В Украине резко подорожало топливо. На некоторых заправках за день цена бензина выросла на 40 коп.

Об этом говорится в обзоре цен на АЗС в пятницу, 17 июля, сообщили "Факты" (посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"А-95, например, стоит в среднем 24,50 грн за литр. За дизельное топливо просят в среднем 23,50 грн за литр", – говорится в публикации.

Цены на топливо в Украине с начала июля заметно выросли. Средняя стоимость бензина и дизеля поднялась на 40-50 коп за литр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начал дорожать бензин и дизель. За последние несколько дней цены на топливо выросли на 12-70 копеек за литр в зависимости от АЗС.

Специалисты спрогнозировали, что в ближайшее время цена на горючее может вырасти в среднем на 1 грн/л.