Прирост 0%: в Украине снова "обвалилась" промышленность

В Украине в сентябре промышленность снизилась на 1,1% в физических объемах по сравнению с показателем прошлого года.

Падение длится уже четвертый месяц подряд. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По данным Государственной службы статистики, за период январь-сентябрь 2019 прирост составляет теперь 0% к соответствующему периоду прошлого года.

В Украине "обвалилась" промышленность

Больше всего промышленность в январе-сентябре 2019 выросла в таких областях:

1) Винницкая 19%

2) Ровенская 9.4%

3) Херсонская 4.6%

4) Кировоградская 4.5%

5) Одесская 4.4%

Facebook Владимира Компанийца

Facebook Владимира Компанийца

Наименьшие темпы прироста промышленности в январе-сентябре 2019:

1) Хмельницкая -15.2%

2) Закарпатская -9%

3) Житомирская -8.6%

4) Черниговская -8.5%

5) Запорожская -4.2%

В третьем квартале 2018 доля промышленности в ВВП составляла 19,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз антирекорд (падение 4 месяца подряд) промышленность установила в феврале 2019 года.

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