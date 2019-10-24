Прирост 0%: в Украине снова "обвалилась" промышленность

В Украине в сентябре промышленность снизилась на 1,1% в физических объемах по сравнению с показателем прошлого года.
Падение длится уже четвертый месяц подряд. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
По данным Государственной службы статистики, за период январь-сентябрь 2019 прирост составляет теперь 0% к соответствующему периоду прошлого года.
В Украине "обвалилась" промышленность
Больше всего промышленность в январе-сентябре 2019 выросла в таких областях:
1) Винницкая 19%
2) Ровенская 9.4%
3) Херсонская 4.6%
4) Кировоградская 4.5%
5) Одесская 4.4%
Facebook Владимира Компанийца
Facebook Владимира Компанийца
Наименьшие темпы прироста промышленности в январе-сентябре 2019:
1) Хмельницкая -15.2%
2) Закарпатская -9%
3) Житомирская -8.6%
4) Черниговская -8.5%
5) Запорожская -4.2%
В третьем квартале 2018 доля промышленности в ВВП составляла 19,4%.
Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз антирекорд (падение 4 месяца подряд) промышленность установила в феврале 2019 года.
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