В Украине снизятся цены на бензин: когда и на сколько

В Украине цены на бензин в ближайшие недели могут снизиться на 3-5% в связи с укреплением курса гривни по отношению к доллару.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономист Илья Несходовский. Среди факторов, влияющих на стоимость бензина в Украине, эксперт также назвал падение мировых цен на нефть.

На вопрос, как повлияет снижение курса доллара на стоимость бензина, эксперт отметил: "Повлияет, но это влияние имеет определенный лаг. Это не произойдет завтра-послезавтра. Обычно, это две недели. Будут новые закупки".

"Я думаю, что будет снижение цены, вопрос в том, насколько. У нас есть введение дополнительного налога на дизельное топливо на 3,75%. Это скажется на рынках, но будет сглажено курсом доллара. Поэтому снижение цен на дизельное топливо будет минимальным. А на бензин будет около 3-5% снижение стоимости, но не больше", – спрогнозировал экономист.

Также Несходовский отметил, что цена на бензин будет определяться по мировым ценам на нефть. Как объяснил эксперт, замедление темпов роста мировой экономики свидетельствует о том, что цены расти не будут.

dsnews.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине АЗС за июль снизили цены на бензин более чем на 1,3 гривни.

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