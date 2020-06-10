Главная Новости
10 июня • обновлено в 14:36
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Украине с 1 июля снизят тарифы на "зеленую" электроэнергию

1.2т
Читать материал на украинском

Кабмин поддержал проект меморандума, который подпишут с производителями "зеленой" электроэнергии. Он предусматривает снижение тарифов на продукцию солнечных и ветровых электростанций на 15% и 7,5%.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 10 июня, после выступления исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец.

"Зеленая" энергетика

"Зеленая" энергетика

"В проекте меморандума предусматривается снижение зеленого тарифа для солнца и ветра. По солнцу – минус 15%, по ветру – минус 7,5%. Усиливается ответственность за "небалансы". Прекращение нового строительства "солнца" уже с 1 июля этого года. Я надеюсь, что мы в ближайшее время внесем в парламент соответствующий законопроект. Ограничение строительства "ветра" после того, как будут завершены проекты, которые уже начали свое строительство", – сказала Буславец.

Она добавила, что государство будет придерживаться своих обязательств по уже произведенной электрической энергии. На сегодня задолженность с начала года ГП "Гарантированный покупатель" перед "зелеными" производителями составляет 14 млрд гривен.

Что будет с ценой на "зеленые" киловатты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что Украина заинтересована в постепенном увеличении доли зеленой энергетики. Однако важным является вопрос, сколько будет стоить такая электроэнергия.

"Мы не запрещаем строить солнечные станции. Их можно строить сколько угодно. Вопрос в том, что цена производимой ими энергии будет определяться уже на аукционах, а не будет зафиксирован высокий тариф. Эти моменты отражены в меморандуме", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению вопроса "зеленого" тарифа.

Инвесторы в возобновляемые источники энергии будут обязаны подать в суд на ГП "Гарантированный покупатель" из-за невыплаты за произведенную ими электроэнергию.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Реформа рынка электроэнергии" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Реформа рынка электроэнергии
Персоны
Ольга Буславец Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Зеленые тарифы возобновляемая энергия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги