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5 июня • обновлено в 10:39
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В Украине снизился курс доллара, но повысился евро

  • Доллар подешевел за последние недели

  • Гривня укрепилась и взяла курс на докарантинные отметки

  • Евро тем временем не дорожает по отношению к гривне

1.6т
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В Украине официальный курс доллара снижается по отношению к гривне уже больше недели. В пятницу, 5 июня, он снизился с 26,75 до 26,69 грн/$. Евро при этом подорожало на 3 копейки и установился на отметке 29,99 грн.

Об этом говорится в данных банковских учреждений и НБУ.

Курс валют НБУ

  • Доллар – 26,69 грн (-6 коп.)

  • Евро – 29,99 грн (+3 коп.)

Курс валют НБУ

Курс валют НБУ

НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,56 грн (-2 коп.)

  • Продажа – 28,80 грн (-1 коп.)

Евро:

  • Покупка – 29,59 грн (+4 коп.)

  • Продажа – 30,11 грн (+9 коп.)

Курс валют в банках

Курс валют в банках

finance.i.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,88 грн (+11 коп.)

  • Продажа – 26,94 грн (+15 коп.)

Евро:

  • Покупка – 29,76 грн (+12 коп.)

  • Продажа – 30,33 грн (+58 коп.)

Курс валют в обменниках

Курс валют в обменниках

finance.i.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 4 июня, американская валюта подешевела на 4 копейки и установилась на отметке 26,75 грн/$. Евро при этом подорожал на 5 копеек и установился на отметке 29,96 грн.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
банк гривня евро доллар курс валют
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Экономика Рынки и компании

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