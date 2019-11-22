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22 ноября • обновлено в 14:14
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/ Рынки и компании

В Украине снизили цены на подключение к электросетям: что изменится для бизнеса

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Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики (НКРЭКУ) снизила плату за подключение к электрическим сетям на 2020 год.

В среднем услуги стали дешевле на 18,9% в случае стандартных подключений, и на 5% – при нестандартных. Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

Там сказали, что утверждение этих ставок позволит предпринимателям определить стоимость услуги по присоединению еще на этапе планирования бизнеса и даст равный доступ к электросетям.

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Как поменялись тарифы

Как поменялись тарифы

НКРЭКУ

Тарифы на нестандартное подключение

Тарифы на нестандартное подключение

НКРЭКУ

Тарифы на стандартное подключение

Тарифы на стандартное подключение

НКРЭКУ

Также предполагается, что утверждение ставок на подключение к электросетям усилит позиции Украины в рейтинге Doing Business (он оценивает, насколько комфортно работать предпринимателям в разных странах). Это в свою очередь может привлечь дополнительные инвестиции в экономику Украины.

НКРЭКУ утвердило новые тарифы

НКРЭКУ утвердило новые тарифы

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине с 1 января 2019-го заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

  • Кабинет министров 5 июня принял решение о том, что запуск рынка электроэнергии, намеченный на 1 июля, переносить не будут.

  • Чтобы удержать тарифы, поставщиков специальным постановлением обяжут удерживать цену в тех рамках, которые установит профильный регулятор.

  • Ожидается, что запуск рынка разрушит существующую монопольную систему и позволит украинцам самостоятельно выбирать, у кого и по какой цене покупать электроэнергию.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Реформы в Украине Реформа рынка электроэнергии
Место
Украина
Тег
НКРЭКУ
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