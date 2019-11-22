В Украине снизили цены на подключение к электросетям: что изменится для бизнеса

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики (НКРЭКУ) снизила плату за подключение к электрическим сетям на 2020 год.

В среднем услуги стали дешевле на 18,9% в случае стандартных подключений, и на 5% – при нестандартных. Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

Там сказали, что утверждение этих ставок позволит предпринимателям определить стоимость услуги по присоединению еще на этапе планирования бизнеса и даст равный доступ к электросетям.

Как поменялись тарифы НКРЭКУ

Тарифы на нестандартное подключение НКРЭКУ

Тарифы на стандартное подключение НКРЭКУ

Также предполагается, что утверждение ставок на подключение к электросетям усилит позиции Украины в рейтинге Doing Business (он оценивает, насколько комфортно работать предпринимателям в разных странах). Это в свою очередь может привлечь дополнительные инвестиции в экономику Украины.

НКРЭКУ утвердило новые тарифы

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине с 1 января 2019-го заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

Кабинет министров 5 июня принял решение о том, что запуск рынка электроэнергии, намеченный на 1 июля, переносить не будут.

Чтобы удержать тарифы, поставщиков специальным постановлением обяжут удерживать цену в тех рамках, которые установит профильный регулятор.

Ожидается, что запуск рынка разрушит существующую монопольную систему и позволит украинцам самостоятельно выбирать, у кого и по какой цене покупать электроэнергию.

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