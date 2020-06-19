Обильный урожай помидоров в Украине обвалил на них цены

В Украине подешевели помидоры. На оптовых рынках их цена в "пиковые" моменты торгов снизилась до 10-17 грн/кг. При этом заметнее всего подешевели розовые томаты.

Об этом свидетельствует мониторинг цен, который провели в среду, 17 июня, говорится в сообщении информационно-аналитической платформы East-Fruit.

"Особенно сложная ситуация с розовым помидором – его предлагают непропорционально много, поэтому и цены на него оказались ниже, чем даже на красный", – сказано в сообщении.

По данным платформы, утром в среду оптовые цены на розовый помидор опускались до 10-15 грн/кг. Даже за красный давали 14-16 грн/кг. Жёлтый помидор продавался дороже всего – по 15-17 грн/кг.

"Ближе к обеду цены увеличились на 3-4 грн/кг, но и объёмы торговли снизились", – говорится в материале.

Эксперты отметили, что обилие овоща мешает фермерам держать на него высокую цену. Они готовы идти на уступки закупщикам, даже когда озвучивают на томат очень приемлемую цену.

"Практически все закупщики начинают торговаться, чтобы её сбить ещё более. Многим это удаётся, особенно если производитель спешит распродать продукцию", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на начало июня цены на фрукты и ягоды установили исторический рекорд по стоимости. Больше всего, по состоянию на начало июня, выросли оптовые цены на клубнику – в среднем в 2,6 раза.

В Киеве на Троещинском рынке в этом году овощи сильно подорожали по сравнению с 2018-м годом.