В Украине сделали новое заявление о подаче воды в Крым

Украина не рассматривает возможности возобновления подачи воды из Днепра в оккупированный Крым.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер", передает "Интерфакс". При этом он отметил, что переговоры с Россией ведутся.

"Украина не рассматривает возможности возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крыму. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения и домыслы на эту тему прекратились", – сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба news.liga.net

По словам министра, на данный момент Украина ведет переговоры с РФ об освобождении пленных, о дополнительных точках разведения и о проведении Нормандского саммита.

"Мы работаем над тем, чтобы эта встреча состоялась в конце апреля", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль якобы выступил за подачу воды в Крым. Позже он пояснил, что имел в виду своим заявлением.

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