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7 марта • обновлено в 09:31
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В Украине сделали новое заявление о подаче воды в Крым

11.2т
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Украина не рассматривает возможности возобновления подачи воды из Днепра в оккупированный Крым.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер", передает "Интерфакс". При этом он отметил, что переговоры с Россией ведутся.

"Украина не рассматривает возможности возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крыму. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения и домыслы на эту тему прекратились", – сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

news.liga.net

По словам министра, на данный момент Украина ведет переговоры с РФ об освобождении пленных, о дополнительных точках разведения и о проведении Нормандского саммита.

"Мы работаем над тем, чтобы эта встреча состоялась в конце апреля", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль якобы выступил за подачу воды в Крым. Позже он пояснил, что имел в виду своим заявлением.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
Крым без воды Крым
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Комментарии
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Иванов Александр
Иванов Александр
Что то не верится что не ведутся переговоры о воде. Все крымчане живут уже по российским паспортам. О каких украинцах разговор. Можно говорить о крымчанах украинского происхождения. Это их выбор. Не надо окружению нашего президента спекулировать на этой трагической теме.
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Сами себя возбудили, сами себя удовлетворяют. Вообще то это называется онанизм.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
То дадим воду в Крым, то не дадим, то продавать будем, то цистернами и бутылками завозить... Убогие, от РФ на официальном уровне хоть раз вас просил дать эту воду? Носитесь со своими выдуманными хотелками/нехотелками.
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