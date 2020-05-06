В Украине с 11 мая начнут отменять карантин для бизнеса: как это будет

Первые ограничения карантина для бизнеса в Украине снимут 11 мая. К этой дате он должен быть готов к работе в новых условиях.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 6 мая.

Ослабление карантина в Украине

"Первые ограничения отменяем с 11 мая. До 11 мая бизнес должен быть готов к работе в новых условиях. Минздрав огласит рекомендации, как это сделать. Важно прислушиваться к советам, которые поступают от бизнеса и людей, чтобы это было организовано и на практике работало корректно" – сказал глава правительства.

Минздав доработает постановление КМУ №211 (о введении карантина) и внесет в него изменения с новыми правилами работы бизнеса. Новый вариант постановления будет опубликован вечером в среду на сайте правительства.

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