В Украине с 11 мая начнут отменять карантин для бизнеса: как это будет
Первые ограничения карантина для бизнеса в Украине снимут 11 мая. К этой дате он должен быть готов к работе в новых условиях.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 6 мая.
"Первые ограничения отменяем с 11 мая. До 11 мая бизнес должен быть готов к работе в новых условиях. Минздрав огласит рекомендации, как это сделать. Важно прислушиваться к советам, которые поступают от бизнеса и людей, чтобы это было организовано и на практике работало корректно" – сказал глава правительства.
Минздав доработает постановление КМУ №211 (о введении карантина) и внесет в него изменения с новыми правилами работы бизнеса. Новый вариант постановления будет опубликован вечером в среду на сайте правительства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабмин на заседании 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить санитарные нормы и которые были закрыты на карантин. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.
Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мер может привести к 120-140 тыс. жертв коронавируса COVID-19 до конца 2020 года.
Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ожидается ослабление карантинных мер.
В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая.
Однако с 11 мая в стране ослабят некоторые ограничительные меры. Например, украинцам разрешат посещать парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.
Также с 11 мая кафе и ресторанам разрешат работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д.
При самых оптимистичных прогнозах метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится минимум до конца года.