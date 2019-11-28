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29 ноября • обновлено в 12:37
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/ Рынки и компании

В Украине резко выросла средняя зарплата: кто зарабатывает больше всех

8.4т
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Средняя зарплата в Украине в октябре 2019 года составила 10727 гривен. За год она выросла на 16,37%, а с учетом инфляции прирост несколько скромнее – 9,2%.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он привел регионы, в которых, согласно Госстату, платят самые высокие средние зарплаты.

На первом месте – Киев (15862 грн). За ним следуют Донецкая область (в среднем люди получают 11952 грн), Киевская область (11325 грн), Днепропетровская область (11157 грн) и Запорожская область (там в среднем платят 10734 гривен).

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Регионы с наименьшими средними зарплатами:

1) Черновицкая – 8211 грн

2) Херсонская – 8277 грн

3) Тернопольская – 8563 грн

4) Черниговская – 8618 грн

5) Кировоградская – 8643 грн.

Самые большие средние зарплаты получают люди, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью – 19571 грн. Чуть меньше получают в сфере информации и телекоммуникации – 17057 грн. В сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального страхования в среднем платят 15053 грн. На четвертой позиции профессиональная, научная и техническая деятельность – 14516 грн, на пятой – промышленность (12190 грн).

Наименьшая средняя зарплата:

1) Здравоохранение и предоставление социальной помощи – 7002 грн

2) Временное размещения и организация питания – 7030 грн

3) Образование – 8118 грн

4) Искусство, спорт, развлечения и отдых – 8467 грн

5) Операции с недвижимым имуществом – 8813 грн.

Зарплаты в Украине

Зарплаты в Украине

Владимир Компаниец

Зарплаты в Украине

Зарплаты в Украине

Владимир Компаниец

Зарплаты в Украине

Зарплаты в Украине

Владимир Компаниец

Зарплаты в Украине

Зарплаты в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

  • 12497 гривен в 2020 году;

  • 14187 гривен в 2021 году;

  • 16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Теги
зарплата Государственная служба статистики Украины
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Комментарии
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Сала украене!!!!!
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
средняя так наз зарплата,влияет прямо на размер пенсий ,и поэтому публикуеются такие суммы,хотя реальная средняя зарплата,будет до восьми тысяч.
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Livesey David
Livesey David
Свежо предание, но верится с трудом. ))
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