В Украине резко снизились цены на топливо: сколько стоит бензин и дизель на АЗС

Андрей Довгань Рынки и компании 17:27, 6.05.2020 Обновлено: 18:05, 6.05.2020

В Украине подешевело топливо. На АЗС в Киеве бензин А-95 можно купить за 17,95 грн/л, а дизельное топливо – по 16,95 грн/л.

Об этом сообщил журналист OBOZREVATEL по итогам посещения нескольких заправочных станций в Киеве. На заправках премиум-сегмента топливо стоит в среднем на 3-5 грн/л дороже.

  • Бензин А-98 – 25 грн/л.

  • Бензин А-95 – от 17,95 до 26 грн/л.

  • Дизтопливо – от 16,95 грн/л до 23,50 грн/л.

  • Газ – от 8 грн/л до 14 грн/л.

Для сравнения, средняя стоимость топлива в начале года в Киевской области составляла:

  • Бензин А-98 – 30,70 грн/л.

  • Бензин А-95 – 27,20 грн/л.

  • Дизтопливо – 26,38 грн/л.

  • Газ – 12,39 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС
Стоимость топлива на АЗС
Стоимость топлива на АЗС
Стоимость топлива на АЗС
Стоимость топлива на АЗС
Стоимость топлива на АЗС
Стоимость топлива на АЗС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине через 1-2 месяца начнет снижаться стоимость бензина на заправках из-за обвала цен на нефть на мировых рынках.

Если цены на нефть продержатся на низком уровне еще месяц, то стоимость топлива на АЗС Украины может упасть до 16 грн за литр бензина А-95, и до 14 грн за литр дизеля.

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Экономика Рынки и компании

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