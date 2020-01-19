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19 января • обновлено в 19:56
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

В Украине резко развернулся курс доллара: аналитики озвучили новый прогноз

7.1т
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В Украине курс доллара в начале 2020-го колеблется около 24 грн/$. До конца января гривня будет плавно девальвировать и может дойти до новой отметки в 24,2 грн/$.

Подробнее о том, как и почему будет меняться курс валют в ближайшую неделю, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему изменится курс

Резкое снижение стоимости доллара в Украине в 2019-м привело к целому ряду проблем. Главные из них – бюджет выполнили с огромной дырой, а выручки экспортеров упали. Кроме того, темпы промышленности упали до одной из самых низких за последние несколько лет отметок.

В Национальном банке – раскол. Наблюдательный совет критикует политику правления и говорит о том, что сложившаяся ситуация в первую очередь – их вина. Само же правление из раза в раз повторяет о стабильной макроэкономической ситуации.

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"Укрепление оказало мощное давление на экспортеров, налоговые поступления от которых значительно снизились в первую половину января. Помимо этого, подписанная торговая сделка между США и Китаем усилит позиции американских товаров на китайском рынке, а растущая конкуренция китайского направления может усилить проблемы для украинских экспортеров", – прогнозирует руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шечишин.

Национальный банк Украины

Национальный банк Украины

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня не поднимется выше отметки 24 грн/$. Коллега Шевчишина из "Альпари" Вадим Иосуб предполагает: гривня будет плавно дешеветь как минимум в перспективе ближайшей недели.

"Мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн", – предполагает аналитик.

Важно добавить, что разница между покупкой и продажей доллара на валютном рынке вернулась к "нормальному" значению, менее 1%. Именно такой размер спреда бывает на спокойном, стабильном рынке. Последний раз он наблюдался в начале 20-х чисел декабря, перед тем, как курс доллара резко пошел вверх, а разница между покупкой и продажей накануне Нового года расширялась до 4%.

Что будет с курсом доллара в 2020-м

Мнения о том, что будет с курсом доллара в 2020-м, можно условно разделить на три группы. Первая – оптимисты. К ним относится и аналитик Максим Пархоменко. Он считает, что стоимость доллара вовсе может упасть до 22 грн/$. Это бы снова привело к срыву планов по поступлениям в бюджет.

Причины:

  • программа с МВФ;

  • транзит газа + выплата 2,9 млрд долларов, выигранных у РФ;

  • при усилении темпов реформ можно смело ожидать роста спроса на украинские долговые бумаги.

"В следующем году большая часть налогов будет оставаться в Украине, а вывод прибыли в офшоры будет очень затруднен. И даже если их можно будет вывести из Украины, то перевести уже в другую юрисдикцию из офшоров будет крайне сложно. Таким образом, мы можем смело ожидать снижения вывода средств за рубеж", – отмечает аналитик.

Второй прогноз можно отнести к более сдержанному. В прогнозе на следующий год заложен курс 27 грн/$. Такой расчет произвело Министерство экономразвития, торговли и сельского хозяйства. Правда, такие оценки ведомство делает ежегодно и практически всегда ошибается. 27 грн/$ они ожидали и в этом году, более того, были уверены, что к концу года валюта будет продаваться по 29 грн/$.

Относительно негативный прогноз озвучивает Андрей Шевчишин. Он считает, что курс будет колебаться около 26-27 грн/$. "Поэтому гривня должна откатиться назад, чтобы стать равновесной для всех участников рынка – экспортеров, импортеров, государства и населения. Таким уровнем, на наш взгляд, является отметка 26-27 грн за доллар", – прогнозирует эксперт.

Аналитик уверен, что стоимость валюты будет зависеть от политики НБУ и Минфина, активности инвесторов, а также ситуации на глобальных рынках, где сохраняются риски экономического кризиса.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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