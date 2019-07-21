В Украине резко развернется курс доллара: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара до конца июля может перешагнуть психологическую отметку в 26 грн/$. Традиционно со второй половины лета начинается период плавной девальвации.

О том, почему и как изменится курс доллара в Украине в ближайшую неделю – в материале OBOZREVATEL.

Как подорожает доллар

В Украине курс доллара плавно перешел в новый диапазон. Еще несколько дней назад валюта колебалась в пределах отметок в 25,6-25,7 грн/$. Однако постепенно стоимость американской валюты начала рост. Причины – ситуация на рынке. Баланс спрос и предложения уже несколько лет определяет стоить валюты в Украине.

Причем курс доллара формируется в Украине, а курс евро – зависит от его соотношения на внешних рынках. То есть подорожания доллара к гривне при его стабильном курсе к евро приводит к росту стоимости валюты.

Курс доллара в Украине Обозреватель

"На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,2 грн", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

С таким же прогнозом соглашается и финансовый аналитик Владимир Мазуренко. По его оценкам доллар может достичь отметки в 26,3 грн/$. "Вероятно, будем наблюдать очень плавную девальвацию до отметки выше психологического уровня. Хотя, для рынка этот уровень назвать психологическим сложно. 26 грн/$ – очень хорошая отметка. Если вспомнить, то в этом году мы уверенно были за пределом в 27 грн/$", – прогнозирует эксперт.

Финансовый эксперт Егор Комов также уверен, что тенденция развернется на 180 градусов, а доллар плавно начнет дорожать. По его оценкам, стоимость валюты будет колебаться около 26,1 грн/$.

"Два тезиса. Первый – из года в год знаем, что курс гривни растет в первой половины лета, а потом начинается плавная девальвация к осени. Второй – есть объективные причины для того, чтобы постепенно дорожал доллар. Должны закупать газ, снижаются экспортные выручки от аграриев и т.д. Думаю, будем иметь очень плавное снижение. У Национального банка есть все ресурсы для того, чтобы удержать стабильную ситуацию", – поясняет Комов.

Валютные правила изменили

В Украине курс доллара зависит всего от двух факторов: спроса и предложения. Предложение – та валюта, которая поступает в страну и попадает на внутренний рынок. Главные источники: экспортные выручки, переводы заробитчан, кредиты и инвестиции. Национальный банк, чтобы удержать курс доллара, сначала обязал бизнес продавать 75% валюты, затем снизил эту норму до 50%.

В этом же году регулятор принял решение пойти на либерализацию валютного рынка. Тогда НБУ разработал, а парламентарии приняли закон "О валюте", о чем подробно писал OBOZREVATEL. Тогда аналитики приветствовали все нововведения, кроме ограничения обязательной продажи валюты. Мол, это в будущем может стать ударом по курсу гривни и привести к подорожанию доллара.

Да и в самом Нацбанке еще год назад с такой идеей соглашались. К примеру, в июне 2018-го, принимая решение о продлении обязательной продажи валюты, в НБУ заявили: "ограничение остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, поддержания стабильности на валютном рынке". Проще говоря, норма по продаже валюты позволяет удерживать стабильный курс доллара в стране.

Однако, уже с 20 июня норму вовсе отменили. То есть экспортеры при желании смогут вообще не продавать валюту. Речь идет о миллиардах долларов. Для примера, в прошлом году общая экспортная выручка страны составила $54 млрд. Как минимум половину указанной суммы предприниматели должны были продать. Объемы экспорта по чуть-чуть растут, вместе с тем должен укрепляться и курс гривни.

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На этот раз в НБУ свою позицию пересмотрели. Мол, снятие ограничений к скачку курса доллара не приведет, так как бизнес и так продает достаточную часть своей выручки. "Очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. По статистике последних лет, и когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составил 50%, и когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", – пояснили в НБУ.

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