В Украине резко повысят минималку: чего ждать

В Украине вице-премьер Павел Розенко анонсировал повышение минимальной зарплаты в 2020-м до 6,5 тыс. грн. Это заставит бизнес увеличить официальную заработную плату.

Такое мнение изданию "Сегодня" высказал аналитик Алексей Кущ. "Уже давно никто не получает минимальную зарплату. Это [повышение "минималки"] заставляет бизнес увеличивать официально выплачиваемую зарплату", – сказал он.

Кущ считает, что закладывать в бюджет такой рост не стоит. "В прошлом это аргументировалось высокой инфляцией (2014 – 2015 годы), девальвацией гривни. Тогда реально обесценился показатель минимальной зарплаты, – продолжает эксперт. – Сейчас мы видим замедление инфляции до 8-9%. Такое увеличение, о котором говорят в правительстве, приведет к увеличению фискальных нагрузок на бизнес".

Зарплаты в Украине

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Напомним, эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина считает, что зарплаты должны быть значительно выше. Так, чтобы удержать работающих от трудовой миграции, платить нужно около 800 евро (23 тыс. грн). Она привела в пример зарплаты, указанные на одном из популярных украинских сайтов по трудоустройству: "Средняя зарплата в графе "другие страны" составляет 42 тыс. грн, средняя зарплата по самому богатому городу Киеву – 15 тыс. грн".

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