В Украине резко подорожали доллар и евро: курс валют на 21 июля

В Украине резко подорожали доллар и евро. Коллаж Обозревателя

Официальный курс доллара во вторник, 21 июля, вырос и установился на уровне – 27,60 грн (+24 коп.). Справочный курс евро составил 31,59 грн (+33 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 21 июля

100 долларов США – 2760 грн;

100 евро – 3159 грн.

Курс валют в Украине 21 июля НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,43 грн/$

Продажа – 27,74 грн/$

Курс валют в Украине 21 июля Минфин

Евро:

Покупка – 31,12 грн/€

Продажа – 31,71 грн/€

Курс валют в Украине 21 июля Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,54 грн/$

Продажа – 27,67 грн/$

Курс валют в Украине 21 июля kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 31,54 грн/€

Продажа – 31,68 грн/€

Курс валют в Украине 21 июля kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,60 грн/$

Продажа – 27,65 грн/$

Курс валют в Украине 21 июля Минфин

Евро:

Покупка – 31,38 грн/€

Продажа – 31,50 грн/€

Курс валют в Украине 21 июля Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в понедельник, 20 июля, вырос и установился на уровне – 27,36 грн (+8 коп.). Справочный курс евро составил 31,25 грн (+12 коп.).