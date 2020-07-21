В Украине резко подорожали доллар и евро: курс валют на 21 июля
В Украине резко подорожали доллар и евро. Коллаж Обозревателя
Официальный курс доллара во вторник, 21 июля, вырос и установился на уровне – 27,60 грн (+24 коп.). Справочный курс евро составил 31,59 грн (+33 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 21 июля
100 долларов США – 2760 грн;
100 евро – 3159 грн.
Курс валют в Украине 21 июля НБУ
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,43 грн/$
Продажа – 27,74 грн/$
Курс валют в Украине 21 июля Минфин
Евро:
Покупка – 31,12 грн/€
Продажа – 31,71 грн/€
Курс валют в Украине 21 июля Минфин
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,54 грн/$
Продажа – 27,67 грн/$
Курс валют в Украине 21 июля kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 31,54 грн/€
Продажа – 31,68 грн/€
Курс валют в Украине 21 июля kurs.com.ua
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,60 грн/$
Продажа – 27,65 грн/$
Курс валют в Украине 21 июля Минфин
Евро:
Покупка – 31,38 грн/€
Продажа – 31,50 грн/€
Курс валют в Украине 21 июля Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в понедельник, 20 июля, вырос и установился на уровне – 27,36 грн (+8 коп.). Справочный курс евро составил 31,25 грн (+12 коп.).